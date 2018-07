O CDS começa agora a pré-campanha para as europeias. Hoje, os centristas apanharam o comboio para falar dos 300 milhões de euros de fundos europeus que o Governo decidiu não gastar na Linha de Cascais.

A viagem estava marcada para as 8h15, mas a comitiva do CDS só entrou no comboio das 8h40. O atraso não é significativo porque, na verdade, os centristas começam a viagem rumo às europeias quase um ano antes das eleições e numa altura em que nenhum outro partido anunciou os seus candidatos.



"Como não sabemos quem são os outros candidatos, falamos com as pessoas ", explica o cabeça de lista, Nuno Melo, que assume ter começado a pré-campanha. "Todas as semanas queremos ter uma iniciativa. Queremos marcar os temas. Quando os outros chegarem [à campanha], já se vão conhecer as propostas do CDS", explica à SÁBADO.



Em contagem decrescente para Agosto e com o sol escondido, o comboio que Nuno Melo e Pedro Mota Soares apanharam na estação de Cascais estava meio vazio. Mas os centristas avisam que o cenário vai mudar muito em Setembro.



Linha de Cascais perde dois comboios por hora

"A partir de dia 5 de Agosto vão ser suprimidos dois comboios por hora", nota o número dois da lista de Nuno Melo, que justifica assim a escolha do trajecto para a acção de campanha.



O objectivo do CDS é apontar o dedo à falta de investimento na Linha de Cascais e lembrar que o partido tinha uma alternativa quando estava no Governo com Passos Coelho.



O plano passava por fazer a concessão da Linha de Cascais a privados e ir buscar assim o dinheiro necessário para renovar não só os carris, mas também as composições que nele circulam.



Ao todo, estava previsto um investimento de 700 milhões de euros, que incluía renovar os comboios dos anos 1950 que percorrem a linha e que usam um sistema de segurança de travagem automática que foi criado nos anos 1930 e já não é usado em mais nenhuma parte do país.



"Desse investimento, faziam parte 300 milhões de euros que vinham de fundos comunitários, que o Governo decidiu desviar agora para outros investimentos", aponta à SÁBADO Pedro Mota Soares, enquanto o comboio desliza por estações cheias de grafittis. "Está a ver como estão degradadas?"



Para Mota Soares, também vereador em Cascais, não há dúvidas de que o desinvestimento ajuda a explicar por que é que "a Linha de Cascais perdeu 25 milhões de passageiros em 25 anos".



E também não há dúvidas de que esses passageiros são agora "25 milhões de carros a mais na A5".



"As pessoas não têm alternativas e vão de carro", insiste, pegando num tema caro ao CDS, o adicional ao imposto sobre produtos petrolíferos cujo fim foi inviabilizado pela esquerda no Parlamento na semana passada.



"Eu fiz as contas. Para uma família que gaste 60 litros de gasolina por semana, o que dá um depósito, são mais mil euros gastos por ano. Faz diferença", insiste.



Para já, a indignação ainda não se faz sentir na Linha de Cascais. Um dos dois passageiros que mais se demoram a falar com os candidatos centristas é funcionário da CP. Sabe que a empresa praticamente não faz contratações há anos e que a responsável pela manutenção dos comboios, a EMEF, acabou há muito com o turno da noite que fazia as reparações. Sabe também que o facto de a voltagem usada nesta linha ser diferente da que usam os comboios noutras partes do país torna impossível ir buscar carruagens a outras linhas quando há avarias.



No resto do percurso, poucos mais se interessam pela presença dos políticos no comboio. Mas também não há sinais de animosidade. "Esta é a pior hora. As pessoas estão a ir para o trabalho e é complicado", comenta Nuno Melo, que acredita que, dadas as circunstâncias, a acção de campanha foi um sucesso.



As 10 ideias do CDS para a Europa

O trajecto não chegou para esgotar os folhetos que a comitiva trouxe, mas muitos passageiros levaram hoje consigo as dez ideias de Nuno Melo para a campanha das europeias.



Os tópicos telegráficos explicam que os centristas são "europeístas, mas não federalistas", que acreditam "que o espaço europeu pode ser um destino de acolhimento para outros povos", mas exigem "respeito pelas nossas leis, valores e costumes" e que querem "maior justiça na distribuição dos fundos da Política Agrícola Comum" e a "concretização da União Bancária".



As dez ideias são, porém, apenas um começo de conversa. "Tem aí os nossos contactos para nos dar ideias", diz Nuno Melo, enquanto entrega um folheto.



O contacto é o endereço de e-mail europa@cds.pt para onde qualquer um pode enviar ideias e comentários sobre as políticas que gostaria de ver defendidas pelo CDS na Europa.



CDS vê oportunidade nas Europeias

A ideia de abertura ganha sentido porque o CDS vê as próximas europeias como uma oportunidade para crescer. Com o PSD dividido em torno da liderança de Rui Rio, os centristas querem aproveitar para ganhar eleitores à direita social-democrata, mas também ao centro do PS. "É preciso não esquecer que não somos liberais, o CDS tem uma matriz democrata-cristã", vinca Nuno Melo.



Curiosamente, o rosto da ala liberal do partido, Adolfo Mesquita Nunes, só se junta à comitiva já no ponto de chegada, na estação do Cais do Sodré, em Lisboa, a tempo de tirar uma fotografia de grupo, depois de ajudar um grupo de turistas a tirar bilhetes. "O sistema de bilhética da CP é uma confusão", desabafa o ex-secretário de Estado do Turismo do Governo de Passos e Portas.



"A bitola aqui é alta", brinca Pedro Mota Soares, usando um trocadilho ferroviário enquanto tira uma fotografia para o Facebook com a equipa centrista desta manhã de campanha, antes de o grupo desmobilizar.



Falando em bitola, a fasquia assumida por Nuno Melo é "fazer melhor do que em 2009", quando o CDS foi sozinho às europeias "e teve um bom resultado". Ou seja, o partido de Assunção Cristas corre para ter dois eleitos em Bruxelas.



Para já, nota-se o empenho do partido nesta pré-campanha. Além de Nuno Melo, Pedro Mota Soares e Adolfo Mesquita Nunes, estiveram nesta acção o presidente da distrital de Lisboa, João Gonçalves Pereira, e o líder da Juventude Popular, Francisco Rodrigues dos Santos.



"Para nós que estamos nas concelhias é muito importante ver envolvidas outras figuras que não só Assunção Cristas", comentava um elemento da comitiva. Pelo menos desta vez, as estruturas locais não se podem queixar de falta de "cabeças de cartaz" nesta acção de campanha.