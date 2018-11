A palavra de ordem que tem ecoado pela XI Convenção do BE é "estamos prontos". Mariana Mortágua fez também eco de um slogan que indica aos eleitores que os bloquistas querem ir para o governo e endureceu o discurso contra o PS.

"Irresponsabilidade", "imprudência", "facilitismo" são características que Mariana Mortágua encontra na política de António Costa e Mário Centeno. Num discurso duríssimo para o PS, Mortágua ensaiou o que será a campanha eleitoral do Bloco de Esquerda: a demonstração de que os socialistas se teriam limitado a seguir a política de cortes de Bruxelas se não tivessem sido obrigados a fazer acordos à esquerda.



O objectivo é claro: impedir uma maioria absoluta de António Costa e garantir que o BE cresce o suficiente para ir para o governo e condicionar as suas políticas.



Para isso, Mariana Mortágua vai buscar o que era o programa eleitoral socialista nas legislativas de 2015. A receita, recorda a deputada bloquista, incluia "crédito fiscal de subsídio aos baixos salário, a liberalização dos despedimentos, a descida da TSU para os patrões e o congelamento das pensões".



"A proposta de Centeno já era o plano de Bruxelas antes mesmo de Centeno ser ministro", conlcui e a dirigente do Bloco, que vê na forma como o Governo de Costa lidou com os casos do Banif e da CGD a demonstração dessa submissão a Bruxelas e um erro que se pagará com um investimento alto em bancos que ficarão nas mãos de privados estrangeiros. Se a receita do BE tivesse sido usada para a banca, argumenta, "teríamos investido no que é nosso e não naquilo que amanhã será de outro Ricardo Salgado".



"O que aconteceu foi um governo do PS que cedeu", aponta Mariana Mortágua, que acha que "a isto chama-se irresponsabilidade" e que a política económica e financeira do Governo "é facilitista porque se esconde atrás de falsas restrições orçamentais".



"É imprudente", insiste Mortágua, defendendo que "não há pior défice do que a pobreza e não há maior dívida para os nossos filhos do que uma escola fraca e um SNS esburacado".



Para mudar o cenário, Mariana insiste no que tem sido repetido ao longo de todo o fim-de-semana de Convenção. "Estamos prontos, camaradas, estamos prontos. Somos uma força capaz".



O Bloco está pronto para ir para o governo e a primeira batalha eleitoral, avisa Mariana Mortágua, será já travada nas eleições europeias. O BE está a apostar nesse momento para mostrar força e conta com Marisa Matias, a candidata anunciada na Convenção, que tem conseguido os aplausos mais entusiasmados da plateia do Pavilhão do Casal Vistoso.