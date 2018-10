O "abominável Galamba"

Pulido Valente baptizou-o. Mas antes, já o socialista chamara “sonso” a Passos Coelho, “salazarento” a Cavaco, “filho da puta” a um blogger. João Galamba foi nomeado secretário de Estado da Energia.

(No dia em que foi noticiado que João Galamba foi nomeado para secretário de Estado da Energia, recuperamos o perfil que escrevemos sobre o enfant terrible do Partido Socialista, publicado originalmente em 2016.)



"Aldrabão"; "mentiroso"; "endoidou", "filho da puta", "se alguém te der um murro nas trombas..."; "não sabe ler", "sonso", "hipócrita", "de conversa salazarenta", "miserável", em "alucinações com o Diabo" e "pouco contacto com a realidade".



João Galamba, 40 anos, já disse ou escreveu tudo isto, com alvos variados (Cavaco Silva, Passos Coelho, Nuno Magalhães, uma jornalista, deputados de outras bancadas, etc.). É porta-voz do PS e a cara que mais aparece a defender as posições do Governo. Reage, comenta, debate, discute, na televisão, no parlamento, nas redes sociais. Mas o "estilo Galamba" irrita, mói e desconcerta como provavelmente nenhum outro na política portuguesa.



A semana passada, Vasco Pulido Valente, depois de o ver num debate sobre o orçamento, na TVI, definiu assim esse estilo, no Observador: "Não se percebeu nada de coisa nenhuma. João Galamba falou mais do que toda a gente junta (de facto, berrou quase sozinho durante todo o tempo), interrompeu, não permitiu que ninguém acabasse um argumento e muitas vezes nem sequer uma frase. O sr. Galamba não tem boas maneiras ou educação." Designou-o ainda por "abominável Galamba" e "demagogo de feira".



"Mas viu o debate?", questiona João Galamba? "Viu?", insiste com a SÁBADO. O debate, pelo menos por padrões galâmbicos, foi calmo. Problema: mesmo quando não tira proveito, não se livra da fama que se lhe colou à pele. Na TVI, disse uns apartes, insistiu em terminar um argumento quando o moderador quis interromper, mas esteve longe da sua violência no parlamento ou noutros debates: num com Nuno Magalhães, líder parlamentar do CDS, em Setembro de 2015, a guerrilha foi de tal ordem ("Não gosto de sonsos nem de hipócritas"; "E eu não gosto que me chamem sonso e hipócrita"; "Não lhe estou a chamar a si"– era para Passos Coelho) que o moderador se calou e disse "quando puder fazer uma pergunta avisem".



"É natural que as pessoas que não são do PS tenham mais antipatia. Agora, isso [a descrição de Pulido Valente] é uma caricatura e um exagero que não corresponde à verdade. Se viu o debate… Reconheço que sou acutilante e duro, mas quando me irrito é porque acho que quem está a debater não está a ser sério." Vê dois lados nas reacções que sabe que desperta: "O que para uns são excessos, para outros serão a minha melhor qualidade. As coisas têm sempre dois lados", reclama à SÁBADO.



"Não é fofinho"

Daniel Oliveira, que debate com ele no programa Sem Moderação (Canal Q e TSF), diz que polémica que gera "é um elogio ao João. A direita está habituada e debater, à esquerda, com pessoas fofinhas. O Vasco Pulido Valente, o João Pereira Coutinho, ou o João Miguel Tavares [colunistas de direita] são de uma violência que às vezes roça a quase má-educação. O João, para o bem e para o mal, não é fofinho. O VPV diz que ele é abominável? É uma medalha". É por isso que é "muito eficaz, e um debatente temível e muito preparado". Tanto, que acha que o PS abusa: "O PS não tem muitas pessoas como ele. E às vezes tem é trabalho a mais e fala de assuntos que não o merecem." A toda a hora.



João Miguel Tavares, que na sua coluna no Público se pronunciou contra a "galambização da Pátria", diz que a linguagem é "aguerrida ou agressiva", mas não lhe parece grave (ele próprio é autor de uma coluna intitulada "O respeitinho não é bonito"). Mesmo assim reconhece-lhe o efeito: "Gosto de implicar com ele e se calhar isso é um bom sinal. Há outros no PS com quem não me dou ao trabalho de implicar." A crónica antigalambização atacava outra característica apontada a Galamba: "A incoerência. Ele tinha assinado o Manifesto dos 74 [pela reestruturação da dívida portuguesa]", quando antes não o defendia, tendo escrito que "tudo o que possa ser dito sobre a dívida (...) é absolutamente irrelevante para debates sobre o crescimento". Acha, no entanto, que o "estilo Galamba" está a perder o seu fulgor: "Está mais moderado. Sabe que ‘qualquer dia posso ser eu’, é ambicioso, quererá poder vir a ser secretário de Estado ou ministro, e vai moderar-se."



Se nos debates começa a moderar-se – embora não o suficiente para impressionar Pulido Valente –, nas redes sociais é onde mais usa linguagem a pisar o risco. No Twitter, por exemplo, disse a Duarte Marques, deputado do PSD que chamara queixinhas aos deputados do PS que tinham recorrido ao Tribunal Constitucional: "Duarte Marques, se alguém te der um murro nas trombas e tu recorreres à justiça, isso também faz de ti um queixinhas?"



Quando Passos Coelho, em 2015, então primeiro-ministro e farto dos seus apartes durante uma intervenção, perguntou "não sei quem é o deputado excitado; ah, é o senhor deputado João Galamba mais uma vez", o visado reagiu no Twitter: "Passos em modo de pornografia de 1 de Abril."



Quando o blogger João Gonçalves criticou o seu amigo João Constâncio por ser "filho do outro" ( de Vítor Constâncio), reagiu com "filho da puta". Galamba explica: "O João não queria meter-se em blogues porque achava que ia ser criticado por ser filho de quem é. E eu disse-lhe: ‘Não vai acontecer nada, vais ver, as pessoas são civilizadas.’ No primeiro post que ele escreveu aconteceu o que ele tinha dito…" E troca o termo por outro: "E eu reagi assim porque esse senhor é um rematado pulha."



Desancou Cavaco Silva em termos sempre pesados: "miserável Presidente", "endoidou", de "distorcida cabeça" e "conversa salazarenta". Explica: "É público que o meu pai foi preso político. Lido mal com discurso do 25 de Abril com conotações antidemocráticas, como a sugestão de pôr de parte as diferenças partidárias."



Irritações

João Galamba irrita a direita. Há quem se recuse até a falar dele, nem sequer para dizer mal: "Sobre o Galamba? Por amor de Deus, não tenho paciência. Nem em off. É que não se aguenta." Um desabafo: "Já basta ter de o aturar", repetido mais de uma vez. Também há quem diga que "aqui no parlamento parece sempre o puto fanfarrão do recreio", é "mal -educado", e "causa grandes reacções epidérmicas" – como se vê por esta amostra. O diagnóstico é de atitude "insolente". "Insolente? Ah, mas isso às vezes sou", diz o próprio.



Algumas das discussões políticas mais acesas, ou violentas, em anos recentes, tiveram-no como interveniente comum. Um irritado Nuno Melo, disse-lhe, a propósito do BPN, na TVI (Abril de 2014) em tom que o próprio Galamba não desdenharia usar: "convinha que estudasse qualquer coisinha"; "já vi que não sabe nada"; "poupe-me às generalidades". Um exaltado Carlos Costa disse-lhe, a propósito da intervenção do Banco do Portugal, "se não sabe o que é o crowding out vá aprender" e "isso é de uma ignorância total".



O que mais irrita os adversários de debate, confessa um deles, "é a capacidade de defender tudo e o seu contrário com a mesma convicção". Se as tem, não mostra dúvidas e raramente se arrepende, ou não o mostra. Fê-lo alguma vez? Uma vez: "Sim. Pedi desculpas a Vítor Gaspar, num debate da comissão de acompanhamento da troika."



Note-se contudo que os exemplos anteriores são prévios à posição de porta-voz. Nos tempos que correm, o mais longe que costuma ir, é "falta de pudor", "despudorada" ou "enorme descaramento" – Maria Luís Albuquerque saberá do que se fala, é alvo frequente.

A deputada do PSD Rubina Berardo, que foi em Abril convidada do Sem Moderação, ficou perplexa com a calma de Galamba. O programa, ao contrário do que o nome sugere, é em regra moderado, até porque os debatentes são amigos. "Mas dão-lhe Xanax?", brincou. Francisco Mendes da Silva, que com Daniel Oliveira e José Eduardo Martins completa o painel, conheceu-o num jantar de bloggers do 31 da Armada (de direita) em que havia um desconhecido cheio de opiniões de esquerda. Era João Galamba. Estava ali porque era namorado da blogger Laura Abreu Cravo, hoje sua mulher, de direita e militante do PSD – conviver com a pluralidade em casa, garante Galamba, "é fácil".



Mendes da Silva, do CDS, ficou amigo dos dois e ainda hoje ouve muitas vezes: "Mas como é que aturas aquele tipo?" Defende que a "persona pública do João Galamba é diferente do que ele é em privado: um tipo que gosta da conversação, do debate político como processo de síntese, não de confronto". Outro amigo à direita – tem vários –, Adolfo Mesquita Nunes, também do CDS, diz que ele "gosta do debate e gosta do confronto". Mendes da Silva percebe as reacções, porque "mesmo quando está profundamente errado argumenta de forma inteligente". E o artigo de VPV fez sucesso entre os colegas de painel: "Fartámo-nos de rir. O que ele não percebia era porquê aquele debate, não foi nem de longe o pior."



No fim do programa, às vezes ficam à conversa sobre os temas que acabaram de discutir. Galamba até é o que costuma sair mais cedo para ir ter com a família. Numa dessas conversas depois das câmaras desligadas, em Novembro de 2014, agradeceu aos parceiros não o terem massacrado com a prisão de Sócrates, que ocorrera pouco dias antes. Mas "não me pareceu nervoso com a questão, penso que seguiu em frente", diz Mendes da Silva.



Galamba nasceu para a política nos blogues, e para o PS através de Sócrates, que o convidou para deputado em 2009, por Santarém, impondo-o à estrutura local. A defesa acérrima das posições do governo de Sócrates, nomeadamente no blogue Simplex, antes das legislativas de 2011, talvez motive alguma da rejeição que ele próprio motiva. Não comenta: "Não sei. Terá de perguntar a quem se irrita."



Tem pele dura. Não é de ficar incomodado com críticas, garante quem com ele debate e quem o conhece bem. Até porque diz sentir mais os elogios. "Ainda agora [sábado, dia 29] vim do supermercado e duas senhoras de 80 anos vieram falar comigo, muito simpáticas." As reacções na rua "são sobretudo simpáticas". Ri-se enquanto está ao telefone com a SÁBADO. Ao fundo ouve-se a filha pequena, que se aproxima. E ele pergunta-lhe: "Filha, o pai é querido? O pai é querido?"



Artigo publicado na edição n.º 653, de 3 de Novembro de 2016.