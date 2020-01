"Decidi não integrar nenhum órgão coletivo do CDS nos próximos dois anos. Faço-o por vontade própria, não porque haja alguém me queira correr. Já fui muitas vezes general, mas passo agora à qualidade de soldado raso na linha da frente das trincheiras, mas sempre ao vosso lado." Foi assim que Nuno Melo disse que retirava a sua moção, acrescentando ainda que no 28.º Congresso do CDS apoiava João Almeida."Se alguém quer cabeças, fiquem com a minha. Serei aqui uma espécie de Egas Moniz com a corda ao pescoço, mas fazem todos falta a partir de amanha para ajudar o CDSs a reerguer-se. Faz falta o João, o Francisco e o Filipe", disse o eurodeputado, explicando que apoia João Almeida porque acredita que é fundamental que o presidente do aprtido possa "debater cara-a-cara com António Costa".Nuno Melo convidou ainda João Almeida a, caso vença, convidar Chicão para fazer parte do partido, para conseguirem a união partidária.