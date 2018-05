É comum serem convidados representantes de outros partidos para assistirem aos Congressos Partidários. Costumam ser feitas críticas e até alguns elogios, mas a publicação de Nuno Melo, deputado centrista, tem causado indiganção entre deputados socialistas.Nuno Melo partilhou uma fotografia da delegação centrista ao 22.º Congresso do PS com um comentário muito crítico do conclave socialista. Acompanhado por Pedro Morais Soares e Ana Rita Bessa, escreveu na descrição do Facebook: "No Congresso do PS, com a mesma sensação de quem visita o pavilhão da fantasia da Disney em Paris".Embora na páigna do deputado, a publicação tenha recebido muitos "gostos" e comentários favoráveis, deputados socialistas como Isabel Moreira ou Tiago Barbosa Ribeiro não ficaram nada satisfeitos.



Aos jornalistas Nuno Melo já tinha afirmado que teve "uma sensação estranha" de o congresso ter decorrido no pavilhão da fantasia, em Paris, na Eurodisney, e não no pavilhão ExpoSalão, na Batalha, depois de ter associado o Governo de António Costa ao de José Sócrates.



Melo tinha já feito ctríticas ao Congresso no Facebook escrevendo: "Ouvir António Costa dizer que o PS tem estado "na linha da frente dos trabalhos contra a corrupção ", dá realmente que pensar..."



É com dirigentes deste partido, convidados para nossa casa por respeito institucional e democrático, que alguns camaradas meus acham exequível fazer entendimentos para "reformas estruturais". Boa sorte... pic.twitter.com/nkzqjpCffV — Tiago Barbosa Ribeiro (@tbribeiro) May 27, 2018









Já Isabel Moreira aproveitou o Facebook para tecer as suas críticas. A socialista relembrou que é usual "convidar democraticamente representantes dos outros Partidos" durante os congressos partidários. "Assunção Cristas fez - se representar assim. E é por estas e por outras que a Política perde dignidade. Que vergonha", condenou a deputada que, em entrevista à SÁBADO já tinha referido que existe um divórcio entre a sociedade e a política que deve ser



Tiago Barbosa Ribeiro criticou a publicação, escrevendo na rede social Twitter: "É com dirigentes deste partido, convidados para nossa casa por respeito institucional e democrático, que alguns camaradas meus acham exequível fazer entendimentos para "reformas estruturais". Boa sorte..."