Todos os partidos com apenas um deputado (Chega!, Iniciativa Liberal e Livre) não vão poder falar no Parlamento, durante o debate quinzenal da próxima semana. O PS, BE, PCP e PEV não concordaram em dar ao Chega, à Iniciativa Liberal e ao Livre os mesmos direitos que havia sido dados em 2015 ao PAN com um regime de exceção. PSD, CDS, PAN e o Presidente da Assembleia da República concordavam com o alargamento desse regime aos três partidos. A decisão deve ser unânime.Ferro Rodrigues remeteu a questão da definição das novas grelhas de intervenção para a discussão do projeto de lei que a Iniciativa Liberal entregou na passada semana para alterar o regimento. O presidente da Assembleia remeteu o assunto para a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias pedindo "urgência" na análise da proposta.Do encontro em conferência de líderes saiu a resolução de que a deputada do Livre, Joacine Katar Moreira, não terá direito ao dobro do tempo para intervir, mas que irá merecer "a mesma tolerância de que beneficiou no debate do programa do Governo", descreveu a secretária da Mesa, a socialista Maria da Luz Rosinha.A decisão que impede os partidos de interpelarem o primeiro-ministro no próximo debate não caiu bem nem ao Chega! nem ao Iniciativa Liberal. André Ventura anunciou que vai pedir uma audiência a Marcelo Rebelo de Sousa e passou ao ataque: "É uma das maiores vergonhas a que assistimos na nossa democracia", disse aos jornalistas, anunciando protestos no parlamento e na rua.Já o deputado da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, questionou o porquê de não ter sido encontrada uma opção intermédia que permitisse aos partidos intervirem nos debates, usando as mesmas regras definidas com carácter de exceção em 2015 para o deputado do PAN André Silva. O deputado único teve, desde o início, o direito a falar em todos os plenários.Os deputados únicos, por não terem grupo parlamentar, não têm lugar na conferência de líderes, onde é fixada a agenda do Parlamento; têm menos tempo para intervir e em alguns debates, como é o caso do estado da Nação ou do debate quinzenal com o primeiro-ministro, nem sequer está prevista a possibilidade de fazerem uma intervenção. Os partidos com apenas um deputado também só têm direito a três declarações políticas por sessão legislativas.João Cotrim Figueiredo queixou-se de uma "espécie de silenciamento" aos novos partidos eleitos para a Assembleia da República, apesar da regra se referir a todos os partidos sem grupo parlamentar.Segundo o deputado, na reunião da conferência de líderes "tudo foi chutado para canto", lamentando que não tenha sido possível uma tomada uma decisão definitiva. "Aquilo que nós achávamos que íamos ter neste parlamento durante esta legislatura, que era um combate entre o liberalismo e o socialismo, parece que vão ter de travar um combate anterior, que é entre o liberalismo e o surrealismo", frisou.O deputado da Iniciativa Liberal criticou que os "partidos instalados" tenham feito "com que os pequenos partidos, que agora são eleitos, não tenham voz" e questionou o porquê desta atitude. "Isto corresponde, na prática, a uma espécie de silenciamento dos partidos pequenos, que não faz sentido", sublinhou, falando em "medo" das ideias que estes partidos trazem e da possibilidade de uma mudança na "forma de fazer política em Portugal", bem como num desrespeito pelos eleitores que em outubro votaram na Iniciativa Liberal, Chega e Livre.O PS mostrou-se aberto à revisão do regimento do parlamento para dar tempos de intervenção aos deputados únicos."A única coisa que se fez hoje foi a atualização das grelhas de tempos. Coisa distinta fez a Iniciativa Liberal. Reconhecendo que, de facto, o regimento não lhe dá um conjunto de direitos de intervenção em vários debates, apresentou uma proposta de revisão do regimento, prevendo aquilo que nos parece ser adequado para os deputados únicos representantes dos partidos", disse o vice-presidente da bancada socialista Pedro Delgado Alves, na Assembleia da República."Da parte do PS, temos toda a disponibilidade para fazer, com a maior brevidade possível - e participaremos nesse debate e apresentaremos propostas - a revisão do regimento. A Iniciativa Liberal, aquilo que faz, e parece-nos corretamente, é pedir para que se revejam as regras para que, durante quatro anos, os deputados não estejam dependentes de uma exceção pedido ou uma esmola que a conferência de líderes lhes dê, mas sim de uma regra nova, tendo em conta a composição do parlamento", continuou Delgado Alves, frisando que debates onde há que "garantir intervenção a 10 partidos" são diferentes "na sua estrutura" de debates em que só há "três, quatro ou cinco partidos".Já a vice-presidente do grupo parlamentar do PSD Clara Marques Mendes lastimou a falta de consenso para atribuir desde já tempos de intervenção aos deputados únicos, "mas foi assim decidido pelo PS, PCP e PEV". "Da parte do PSD, lamentamos que não tenha sido possível obter um consenso quanto ao tempo a ser atribuído aos deputados únicos. O que nós entendemos é que devia ser dado exatamente o mesmo tratamento que foi dado na anterior legislatura ao deputado único do PAN e, portanto, já no próximo debate quinzenal os deputados únicos deviam ter o tempo para falar", afirmou.