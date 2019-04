O socialista Fernando Rocha Andrade utilizou o Facebook para justificar a nomeação da sobrinha de um amigo para o seu gabinete e para atacar os críticos, incluindo Fernando Negrão.

O socialista Fernando Rocha Andrade utilizou o Facebook para falar sobre as nomeações que fez enquanto governante. Durante esses 30 meses nomeou um chefe de gabinete e mais 11 pessoas para funções de assessores ou especialistas. Entre essas contratações, três eram militantes do PS e um do PSD e que em maior parte dos casos nem conhecias as pessoas que nomeou, excetuando num dos casos. Mas deixa também umas palavras aos que têm criticado as nomeações de familiares socialistas: "Isto não é debate político, é desarranjo intestinal. Quem quer censurar, explicite o critério ético da censura e esteja disponível para o mesmo exercício no seu próprio universo. Se não o faz nem está, que vá à merda porque não há pachorra".



"É uma jovem, militante do PS da minha distrital, de quem tinha (e tenho) ótima impressão, que estava a concluir o mestrado em fiscal na Católica Tax e a estagiar no departamento fiscal de uma sociedade de advogados em Lisboa – competências não irrelevantes nos Assuntos Fiscais", justifica na publicação feita nas redes sociais o antigo secretário de Estado.



Mas admite que essa jovem promissora é sobrinha de um amigo de "mais de 20 anos" de Rocha Andrade. "Esse amigo [Jorge Vultos Sequeira] foi dois anos depois eleito Presidente da Câmara de São João da Madeira."



E o socialista refere que essa relação foi essencial, até porque não fosse a amizade com Jorge Sequeira e nunca teria conhecido a jovem Catarina. Mas não foi esse grau de parentesco com um grande amigo que selou esta relação, apesar de conhecer as pessoas não ser "irrelevante numa nomeação de confiança pessoal e política". Mas assegura que Jorge Sequeira nunca "sugeriu que convidasse a sobrinha".



Não terminando, por aí, Rocha Andrade interpela os críticos das nomeações governamentais: "Tenho ouvido falar muito a este propósito de bom senso e de ética republicana. Ninguém me conseguiu contudo explicar em que medida a minha escolha foi insensata ou violou qualquer princípio ético. (...) Só sabendo que regra é essa é que eu posso orientar o meu comportamento: posso ou não posso nomear a sobrinha de um militante? Tenho ou não que a exonerar quando o tio ganha umas eleições? Qual é o grau de parentesco relevante, e de parentesco com quem, para eu saber o tamanho da árvore genealógica que teria que ter pedido a todos os meus outros adjuntos, que ignoro sinceramente se são ou não primos de algum socialista?"



Mas depois, Rocha Andrade deixa de se justificar e passa a atacar o PSD e as acusaçãoes que têm sido dirigidas aos socialistas. "Pergunto então se não devo ficar irritado quando o líder parlamentar do PSD, naquele jeito de varina tresloucada que se lhe conhece, pergunta se o PS não consegue nomear gente competente e tem que recorrer a familiares", escreve na sua conta pessoal, referindo que "tais caracterizações não têm qualquer sentido. São daquelas coisas que só se podem dizer por estupidez ou por má-fé. E é claramente o segundo caso".