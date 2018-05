O partido permitiu aos seus deputados votarem livremente, sem disciplina partidária. Contas actuais mostram que será preciso o voto favorável de pelo menos seis deputados para aprovar projecto de lei da eutanásia.





O líder parlamentar do PSD descreveu hoje uma reunião "muito viva" da sua bancada, dedicada ao tema da despenalização da eutanásia, e antecipou uma maioria dos deputados sociais-democratas contra as iniciativas legislativas do PS, BE, PEV e PAN.



"Tivemos uma discussão muito viva sobre a questão da eutanásia. Direi mesmo que foi o único tema e foi suficiente porque houve inúmeras intervenções, todas ou a maioria no sentido de votar contra os diplomas da eutanásia", afirmou Fernando Negrão, no parlamento.



O deputado social-democrata vincou tratar-se de "uma questão de consciência", havendo por isso liberdade de voto, e encarou com normalidade o facto de o próprio ser contra os diplomas em causa e o presidente do partido, Rui Rio, ser favorável aos mesmos.



Os projectos de lei sobre o assunto, de PAN, BE, PS e PEV, vão a debate e votação nominal na sessão plenária da próxima terça-feira, registando-se também liberdade de voto na bancada socialista



As iniciativas legislativas têm garantidos os votos do PAN, BE e PEV (22), a que se somará grande parte da bancada do PS, que tem 86 deputados.



Nas contas feitas à Lusa por deputados de vários partidos, haverá vários votos desalinhados na bancada 'rosa', entre eles o de Ascenso Simões.



No PSD, com 89 deputados, determinante nesta votação, há vários parlamentares que já disseram ser a favor da morte medicamente assistida - Paula Teixeira da Cruz, Teresa Leal Coelho e Margarida Balseiro Lopes.