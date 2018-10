Teresa Morais queixou-se do "silenciamento" a que terão sido votados os deputados próximos de Passos. Negrão desmente e diz que há quem se recuse a falar.



Há mais uma convulsão no seio da bancada do PSD, que continua dividida entre os próximos de Passos Coelho e os apoiantes de Rui Rio. Desta vez, Teresa Morais pediu a palavra, na reunião da bancada, para se queixar de não estar a ter a oportunidade de ajudar o partido por ser alvo de uma espécie de "silenciamento" a que estarão a ser votado os passistas. A crítica foi secundada por Hugo Soares e Paula Teixeira da Cruz, dentro da reunião, que aconteceu à porta fechada. Cá fora, Fernando Negrão, veio garantir aos jornalistas que não há "saneamentos".



"Todos os deputados são livres de fazer as críticas que entenderem", disse, quando interpelado pelos jornalistas, horas após a reunião da qual saiu sem querer prestar declarações.



Fernando Negrão garantiu que não há da parte da direcção da bancada a intenção de boicotar alguns deputados e que nunca recebeu instruções de Rui Rio nesse sentido.



NEGRÃO DIZ QUE HÁ QUEM NÃO QUEIRA FALAR



"Nunca silenciamos nenhum deputado nem recebemos indicações da direcção para silenciar o deputado A ou o deputado B", afirmou o líder parlamentar social-democrata, que, admitiu, contudo que alguns membros da bancada se recusam por vezes a intervir a pedido da direcção.



Recusando-se a apontar o dedo aos que não têm estado disponíveis, Negrão diz que isso acontece "ou porque não estão a par do dossier ou porque não têm a mesma posição que a que é veiculada pelo partido".



"São razões perfeitamente legítimas", acrescentou, lembrando que no passado já se negou a intervir por motivos semelhantes.



De resto, Fernando Negrão desdramatiza o facto de os passistas estarem mais longe dos holofotes.



"Quando há mudanças de direcção de partido, os protagonistas mudam", afirmou, desmentindo a ideia de que haja indicações de Rio nesse sentido.



"Não houve nenhum saneamento nem haverá", assegurou Negrão, admitindo que fará chegar as preocupações de Teresa Morais ao líder do partido.



"Eu falo com o presidente do partido sobre todas as reuniões, falarei também sobre esta", respondeu aos jornalistas.



Questionado sobre se o PSD não está a aproveitar bem os ex-governantes que tem na sua bancada parlamentar, Negrão defendeu que é normal que os que foram ministros tenham "um período de nojo" quando regressam ao Parlamento, mas afiançou que até ao final da legislatura "haverá tempo" para que todos possam dar o seu contributo.



"QUESTÕES MESQUINHAS E LATERAIS", DIZ NEGRÃO



Fernando Negrão tentou desvalorizar mais este momento de tensão interna, dizendo tratar-se de "questões mesquinhas e laterais".



"Dois terços desta reunião foram sobre Tancos", disse, aproveitando para lançar um apelo aos jornalistas.



"Peço-lhes que não acompanhem o senhor primeiro-ministro na banalização do problema de Tancos", atirou à comunicação social.



TERESA MORAIS DIZ QUE FALOU EM NOME DE "LARGA MAIORIA"



Aos jornalistas, Teresa Morais recusou entrar em pormenores sobre o que disse numa reunião que decorreu à porta fechada.



A ex-ministra de Pedro Passos Coelho disse ter falado "no órgão próprio" e remeteu mais pormenores para um artigo de opinião que escreveu e que "sairá amanhã".



O que Teresa Morais quis deixar claro é que não falou apenas em seu nome, mas para denunciar a forma como estão a ser tratados vários deputados, que estarão a ser impedidos de dar o seu contributo ao partido.



"Não falei em meu nome pessoal, mas de uma situação que afecta uma larga, mas uma larga maioria dos deputados", declarou aos jornalistas.