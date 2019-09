Os cidadãos deslocados temporariamente no estrangeiro podiam votar nos consulados entre 24 e 26 de setembro.



A votação decorreu em 73 países em 115 representações consulares e diplomáticas de Portugal. No total, foram enviados 50 mil boletins de voto para o estrangeiro.



Os cidadãos residentes e recenseados no estrangeiro recebem o boletim de voto em casa e podem votar por esse meio ou presencialmente nos consulados.

Os processos de votações para as legislativas no estrangeiro têm sido alvo de muitas críticas. O principal motivo de queixa é, segundo o jornal Público, a falta de boletins de voto. Segundo o Governo, a falta de boletins onde é possível depositar o voto foi motivada pela dificuldade em prever o número de eleitores temporariamente deslocados.Um pouco por todo o mundo têm sido detetadas falhas no sistema de votação, incluindo o voto a voltar para trás devido aos correios. Muitas vezes isso deve-se à presença de estudantes no estrangeiro. Quando a residência no estrangeiro é temporária, como acontece com os estudantes, não é necessário fazer uma inscrição prévia para votar. Os cidadãos mantêm-se recenseados em Portugal e os votos no estrangeiro são posteriormente enviados para as respectivas juntas de freguesia, lembra o jornal diário.