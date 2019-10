ntigo secretário de Estado dos Assuntos do Mar e ex-vice-presidente da CGD disse que ficou surpreendido, pela positiva, com a promoção do ministro Siza Vieira para segundo lugar no Governo e garante que o Banco de Portugal está mais bem preparado para enfrentar uma nova crise do que em 2008. "Nas crises aprendemos muitíssimo e é isso que se espera do regulador, é que em momentos mais complicados exerça a sua magistratura de influência de forma a fazer com que as crises sejam mais suavizadas", disse durante a entrevista.

Nuno Fernandes Thomaz, presidente da Centromarca - a associação de empresas de produtos de marca - e centrista que fez parte do Governo de Santana Lopes entre 2004 e 2005 deve negociar com todos os partidos que estão à direita do Bloco de Esquerda e do PCP, até mesmo com o Chega.Em entrevista à TSF o aSobre o Governo recentemente apresentado, afirmou que é "um governo forte em termos políticos, que demonstra que o primeiro-ministro está preparado para negociar".Quanto ao partido em é militante, o CDS, teve umas palavras para a líder demissionária, Assunção Cristas: "Nunca seria fácil suceder a Paulo Portas, era uma liderança muito forte, longa e marcante logo aí, de certa maneira, era ingrato. E ela fê-lo de uma maneira abnegada, inclusivamente deu anos importantes da sua vida ao partido e atuou com base nas suas convicções, portanto uma palavra de justiça para Assunção Cristas que fez o melhor que sabia e podia".Continuou, prevendo um futuro complicado para o CDS e os seus cinco deputados. Mas garante que não tem um "candidato favorito" para a liderança do partido, mas considera que seria "importante ter o líder na Assembleia da República", avançando os nomes de Cecília Meireles ou João Almeida. "Mas existem também Filipe Lobo de Ávila, Abel Matos Santos, e outros que podem aparecer", acrescentou, rejeitando a hipótese de avançar para a liderança. "Não... quer dizer, irei ajudar na medida do possível sempre que me for pedido - já me foi mais pedido do que recentemente. É preciso reconhecermos as nossas limitações."

Questionado se o CDS deveria ponderar uma aliança com o partido Iniciativa Liberal, a resposta de Nuno Fernandes Thomaz é de procura de consensos: "Os partidos do espetro centro-direita não devem excluir alianças. E neste momento estamos a falar de vários, onde incluo o Chega". E vai mais longe: "Há dias ouvi de um amigo, uma pessoa importante, o dr. António Pires de Lima, e concordo: o CDS não se deve excluir de entendimentos com o PS, não tem lógica fazê-lo logo à partida. O CDS tem de saber conversar com todos os partidos centro-direita e com o PS, como aconteceu durante anos e anos".



E defende aí que até o Chega deve ser tido na equação: "Não excluo uma aliança com o Chega. Não ostracizo nenhum partido do centro-direita".