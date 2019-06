A operação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da Polícia Judiciária (PJ) ainda se encontra em curso e só deverá terminar amanhã, pois estão em curso várias buscas, segundo apurou a SÁBADO. O caso envolve suspeitas de crimes de fraude fiscal, branqueamento de capitais e falsificação no âmbito do processo 175/18.

Além da descoberta do ouro, foi também feita a apreensão de cerca de 200 mil euros em dinheiro vivo.Nas últimas semanas, segundo as fontes ouvidas pela SÁBADO, a PJ adiou várias vezes esta operação e só a insistência do MP acabou por a fazer avançar. No terreno estiveram vários operacionais da PJ liderados por Bruno Miguel e o coordenador superior Pedro Fonseca. E também pela procuradora Fátima Assunção, do DCIAP.Segundo o jornal Público escreveu em março passado, este