O dia começou com o barulho (muito) de um pequeno grupo de lesados do BES, que dirigiram a sua ira ao presidente do Partido Socialista, Carlos César, e acabaram a confrontar Ricardo Mourinho Félix. No interior do Exposalão da Batalha falou-se em corrupção (Ana Gomes), em governar com (Manuel Alegre) e sem geringonça (Francisco Assis), mas foi Pedro Nuno Santos quem fez o discurso mais mobilizador.O dia terminou às 21h19, com a sala praticamente vazia. Mais de duas horas depois do previsto, mas a 16 minutos ainda do fim da final da Liga dos Campeões, que muitos queriam ver.