Morreu a primeira mulher a assumir funções no Governo nacional

Por seu lado, a RTP possui no arquivo o discurso da sua posse, referindo tratar-se da primeira mulher em Portugal a assumir funções governativas.



A governante, licenciada em Direito, exerceria o cargo até Novembro de 1973 e a sua nomeação foi posteriormente vista como um sinal de abertura do regime, uma vez que ao longo das quatro décadas anteriores o então chefe do governo, Oliveira Salazar, nunca chamou nenhuma mulher a participar no executivo.



Após a revolução de 1974, Maria Teresa Lobo foi viver para o Brasil.

A primeira mulher a assumir funções governativas em Portugal, Maria Teresa Cárcomo Lobo, morreu no Brasil, aos 89 anos, anunciou o embaixador (jubilado) Francisco Seixas da Costa na sua página na rede social Facebook.Maria Teresa Cárcomo Lobo assumiu em 1970 o cargo de subsecretária de Estado da Saúde e Assistência, no governo de Marcello Caetano, quando Portugal ainda vivia em ditadura.A notícia da sua nomeação foi assinalada na primeira página do vespertino "A Capital", que titulava "uma senhora (pela primeira vez) membro do Governo" e dava conta de que a Secretaria-Geral da Presidência da República enviou para o Diário do Governo o decreto da sua nomeação, cuja posse decorreu no Palácio de Belém, em Lisboa, no dia 21 de Agosto de 1970.