Luís Montenegro, Hugo Soares e Luís Campos Ferreira vão ser constituídos arguidos por suspeitas do crime de recebimento indevido de vantagem.

Os ex-líderes parlamentares sociais-democratas Luís Montenegro e Hugo Soares vão ser constituídos arguidos pelo alegado crime de recebimento indevido de vantagem no caso das viagens do Euro 2016. Também o social-democrata Luís Campos Ferreira, ex-secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação vai ser igualmente constituído arguido pelo mesmo ilícito. A investigação ao caso está a ser levada a cabo pelo Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa.



Os três sociais-democratas terão sido notificados pelo DIAP de Lisboa a fim de irem prestar declarações na qualidade de arguidos num dos dois inquéritos que foram abertos na sequência do caso do Euro 2016 que ficou conhecido como Galp Gate, avança o Observador, que diz ainda que o inquérito deverá ser concluído antes de Agosto.



No caso estão também desenvolvidos deputados e ex-governantes socialistas, como João Vasconcelos, ex-secretário de Estado da Indústria, Fernando Rocha Andrade, ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, e Jorge Oliveira, ex-secretário de Estado da Internacionalização. Estes políticos foram constituídos em Julho de 2017, depois de se terem demitido do Governo de António Costa.



Foram também constituídos arguidos também Vitor Escária, ex-assessor económico do primeiro-ministro António Costa, foi constituído arguido na mesma situação, tal como João Bezerra da Silva (ex-chefe de gabinete de Rocha Andrade) e Pedro Almeida Matias (ex-chefe de gabinete de Vasconcelos e presidente do Instituto de Soldadura e Qualidade) e o deputado Cristóvão Norte (PSD).