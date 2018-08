Monchique: Costa vai ao briefing da Protecção Civil no dia 8

António Costa já decidiu que não irá a Monchique para não perturbar as operações e seguir as indicações do relatório técnico sobre Pedrógão. Mas estará amanhã ao final da manhã na sede da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC).

António Costa vai estar amanhã, dia 8 de Agosto, ao lado do ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita, durante o briefing da ANPC. O primeiro-ministro tem estado a acompanhar à distância o que se passa em Monchique para cumprir as recomendações da comissão técnica independente que, no relatório sobre Pedrógão, considerou que a presença de políticos no terreno "perturba naturalmente os trabalhos de comando".



"O que é dito no relatório foi tido em conta", diz à SÁBADO fonte oficial do gabinete do primeiro-ministro, explicando que durante o dia de hoje "a intensa agenda privada" de António Costa só lhe permite acompanhar o que se passa em Monchique à distância.



"O primeiro-ministro tem estado a monitorizar em permanência o que se passa e em contacto com quem está no terreno", assegura a mesma fonte, em linha com o que Costa partilhou esta manhã na sua página de Twitter.



"Estou em contacto permanente com o Ministro da @ainterna_pt, os autarcas e a AGIF, para actualizações sobre os #incêndios, análise da situação e orientações. Deixo uma palavra de apoio a todos os agentes de protecção civil nas operações e de solidariedade às populações afectadas", escreveu num post publicado às 8h30.



Desde a manhã que António Costa tem estado em reuniões de trabalho relacionadas com a preparação do Orçamento do Estado para 2019 e à tarde irá a Belém para a reunião semanal com o Presidente da República. E essa será a explicação para o primeiro-ministro ainda não aparecer hoje publicamente para dizer de viva voz o que escreveu no Twitter.



Habitualmente, as reuniões em Belém acontecem à quinta-feira, mas esta semana Marcelo Rebelo de Sousa pediu a António Costa para antecipar o encontro para poder seguir mais cedo para o Algarve, onde estará de férias.



Amanhã, António Costa estará no briefing das 11horas na sede da Autoridade Nacional de Protecção Civil, onde fará uma declaração aos jornalistas.



Também Marcelo Rebelo de Sousa já explicou ontem que decidiu não se deslocar a Monchique para não "perturbar as operações" de combate ao incêndio que já fez 29 feridos ligeiros e está a lavrar pelo quatro dia consecutivo.