O ministro da Administração Interna afirmou hoje que a "grande vitória" do incêndio que deflagrou em Monchique é a inexistência de vítimas mortais, destacando a "notável" operação da Protecção Civil no combate ao fogo."É possível neste momento, em que a estrutura operacional considera [o incêndio] tecnicamente dominado , dizer [...] que a grande vitória é: vítimas zero. É esse o grande balanço deste incêndio", afirmou Eduardo Cabrita aos jornalistas, após um 'briefing' no posto de comando da Protecção Civil, instalado no centro da vila algarvia, no distrito de Faro.Cabrita frisou ainda que quem incentivou as populações a colocarem-se "em risco" durante o combate ao incêndio cometeu "um apelo ao crime", afirmando compreender a angústia das pessoas afectadas pelo fogo. "Quem incentiva a que as populações se coloquem em risco está a cometer um apelo ao crime. Quem na comunicação social permita dar uma ideia de que é melhor ficar a defender o que é indefensável está a prestar um mau serviço público", afirmou Eduardo Cabrita.