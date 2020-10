O primeiro-ministro António Costa e todos os membros do Governo testados este domingo à noite pelo Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge testaram negativo à Covid-19. Os testes foram feitos depois de se confirmar que o ministro da Ciência e do Ensino Superior, Manuel Heitor, havia testado positivo para infeção pelo novo coronavírus.

Durante a manhã serão ainda testados o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e o Ministro do Ambiente e Ação Climática, que se mantêm isolados até conhecerem os resultados.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) determinou que

Nelson de Souza (ministro do Planeamento) e Ana Mendes Godinho (ministra do Trabalho Solidariedade e Segurança Social) devem permanecer em isolamento por se terem sentado ao lado de Manuel Heitor na reunião do Conselho de Ministros.

O ministro da Ciência e Ensino Superior, Manuel Heitor, está infetado com Covid-19. O caso foi conhecido este domingo, dia em que o Conselho de Ministros reuniu e aprovou a proposta de Orçamento do Estado para 2021 por via eletrónica. Manuel Heitor está assintomático e a recuperar em casa da infeção pelo novo coronavírus.