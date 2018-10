Matos Fernandes garante ter escolhido João Galamba para a Energia. Ministro do Ambiente detalhou ainda todos os investimentos nos transportes públicos.

João Pedro Matos Fernandes está seguro de que o pacote legislativo de habitação que o PS elaborou passará na Assembleia de República: "Não vejo nenhuma razão para que chumbe". O ministro do Ambiente resume-o numa frase: "é um conjunto de incentivos fiscais para, por um lado, prolongar o tempo médio dos contratos de arrendamento e, por outro lado, para criar uma nova modalidade de oferta que é o arrendamento acessível".



"Acho que há uma consciência tão clara que os problemas de habitação já não são os problemas de famílias carenciadas. É demasiado óbvio que há um conjunto vasto de famílias que, não sendo famílias carenciadas, têm neste momento um problema para encontrar habitação no mercado", afirma o governante, em entrevista ao Público. "Precisamos de ter mais casas no mercado de arrendamento."



Quanto a João Galamba, o novo secretário de Estado da Energia, Matos Fernandes diz tê-lo escolhido. "Não tenho a mais pequena dúvida da importância ou da relevância que o João Galamba pode ter aqui. Vamos fazer certamente uma boa equipa", crê o ministro, que justifica a escolha de um "economista" para ter uma visão mais abrangente para o sector energético.



E apesar de o ministro-adjunto e agora da Economia Siza Vieira ter pedido escusa dos temas da energia, está a acompanhar o relatório do grupo de trabalho sobre a fiscalidade "e bem, muito bem". O documento está quase concluído.



Sobre a inclusão dos temas da energia no Ambiente, Matos Fernandes considerou que "sendo este o ministério responsável pela política climática, faltava-lhe uma ferramenta fundamental, que é a política energética". "Tendo o senhor primeiro-ministro assumido há dois anos um compromisso que não estava no programa do Governo, o da neutralidade carbónica do país, é normal que a Energia passe para esta pasta", acrescentou.



A transição energética é uma prioridade. "A transição energética é sinónimo de descarbonizar (…). Descarbonizar é assegurar que os consumidores podem consumir energia de fontes renováveis a preços aceitáveis", frisa Matos Fernandes. "Temos de tudo fazer para chegar a 2030 com 50% da energia que é consumida no país produzida por fontes renováveis. (…) Não podemos em situação alguma provocar subida de custos pelo facto de aumentarmos a incorporação de renováveis", promete.



Inquirido sobre os transportes, o governante explica que o programa de redução tarifária entra em vigor a 1 de Abril porque seria "impossível começar antes". "As áreas metropolitanas e as CIM [comunidades intermunicipais] vão ter que montar todo um novo sistema de bilhética", recorda. É "uma ambição grande, mas certamente concretizável, podermos começar no dia 1 de Abril".



"Não consigo, nem ninguém consegue, dizer que o transporte colectivo vai suprir todas as necessidades. Mas com preços mais baixos, com melhoria da oferta, vai ser muito mais atractivo e vai ser muito compensado por aquilo que é o crescer, e que já hoje se sente muito bem, da mobilidade partilhada", considera Matos Fernandes.



O ministro ainda detalhou o investimento nos transportes. "Vamos chegar ao final do ano" com unidades triplas paradas a funcionar no Metro de Lisboa, indicou. "Estamos a investir 760 milhões em transportes, com o concurso de novas unidades triplas para o Metro de Lisboa e a compra de um novo sistema de sinalização e de segurança (…), com o lançamento dos concursos de 18 unidades para o Metro do Porto ainda este ano, com a obra de expansão do Metro do Porto e da expansão do Metro de Lisboa, com a aquisição de dez novos navios para a Transtejo/Soflusa, e outros 150 milhões de euros, dos quais cerca de 100 são para a aquisição de 400 novos autocarros para a STCP e para a Carris", frisou.