Em relação à polémica da OPA à EDP, o ministro assegura também não ter cometido nenhuma irregularidade. A lei estabelece que não é possível fazer parte do Governo ao mesmo tempo que se desempenham outras funções profissionais e que não é possível integrar corpos sociais de empresas.Em relação à polémica da OPA à EDP, o ministro assegura também não ter cometido nenhuma irregularidade. "Durante cerca de dois meses não tive essa noção", garante o ministro. "Imediatamente renunciei e, devo dizer que, em qualquer caso, a sociedade não teve ainda infelizmente qualquer actividade comercial, não realizou qualquer transacção imobiliária", defendeu-se em declarações aos jornalistas, à margem de uma conferência na Fundação Gulbenkian, em Lisboa.

"Quando tomei posse, só posteriormente tomei consciência de que não se pode ser gerente, ainda que não remunerado, de uma sociedade familiar e por isso pedi a renúncia quando me foi chamada a atenção para isso", garantiu o ministro-Adjunto, Pedro Siza Vieira, quando foi confrontado pelos jornalistas com a notícia de que infringiu a lei sobre incompatibilidades dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos.O jornal Eco havia revelado esta terça-feira que o ministro abriu uma empresa imobiliária um dia antes de entrar para o Governo, da qual chegou a ser gerente, e onde detém 50% do capital. Os outros 50% eram detidos pela mulher.