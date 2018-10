Capa n.º 754

O ministro da Defesa, Azeredo Lopes , reagiu ontem à entrega de documentos relativos à encenação da recuperação do armamento de Tancos pelo seu antigo chefe de gabinete. "O senhor general Martins Pereira agiu, com certeza, de acordo com o que considerou ser o seu dever", afirmou o ministro ao jornal Público."A documentação verdadeira foi entregue hoje no início da tarde, no DCIAP, pelos serviços do meu advogado", disse o tenente-general Martins Pereira à RTP, referindo-se ao memorando que lhe foi entregue pelo ex-director da Polícia Judiciária Militar, Luís Vieira, e pelo ex-porta-voz da PJM, o major Vasco Brazão.O documento, a que a SÁBADO teve acesso, foi entregue a Martins Pereira em Novembro de 2017 . No memorando, não é referido o encobrimento de culpados. Através do documento, conclui-se que a descoberta do armamento roubado foi encenada.Segundo o documento entregue em Novembro de 2017 pelo então director da PJM, coronel Luís Vieira, e o major Vasco Brazão, ex-porta-voz da PJM, o informador disponibilizou-se a entregar inicialmente "umas granadas" como prova de boa-fé. Se ao fim de alguns dias a PJM não "chamar a PJ", depois seria dada a localização do resto do material.Leia todo o artigo sobre o memorando na edição desta semana, nas bancas a partir de 11 de Outubro.