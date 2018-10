O novo ministro da Defesa tomou posse esta segunda-feira e iniciou-se com uma decisão inédita: nomeou para seu chefe de gabinete um diplomata sem passado militar.

O diplomata Paulo Lopes Lourenço, até aqui cônsul-geral de Portugal em São Paulo, será o novo chefe de gabinete do ministro da Defesa, apurou o Diário de Notícias. Paulo Lourenço foi assessor diplomático de Paulo Portas enquanto o centrista deteve a pasta da Defesa, no governo de Durão Barroso.



Segundo o jornal, a escolha é sintomática da predominância que a diplomacia tem neste momento no Ministério da Defesa, principalmente em matéria de política externa.



Esta decisão mantém a corrente da civilização do Ministério da Defesa, opção seguida abertamente por José Pedro Aguiar-Branco e Azeredo Lopes. As instâncias militares opuseram-se abertamente a estas incursões no mundo civil da pasta da Defesa.



João Gomes Cravinho também estava colocado no Brasil, como embaixador da UE, antes de ser chamado para o Governo. João Gomes Cravinho foi durante vários anos secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação.