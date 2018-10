Azeredo Lopes demite-se, mas nega ter sabido do encobrimento em Tancos

O ministro da Defesa, Azeredo Lopes, apresentou a sua demissão ao primeiro-ministro António Costa, na sequência da polémica da recuperação das armas de Tancos.

O ministro da Defesa, Azeredo Lopes, apresentou esta sexta-feira a sua demissão ao primeiro-ministro António Costa, na sequência da polémica da recuperação das armas de Tancos, avança a agência Lusa. Na carta enviada ao primeiro-ministro e a que a agência Lusa teve acesso, Azeredo Lopes explica que pediu a demissão para evitar que as Forças Armadas sejam "desgastadas pelo ataque político" e pelas "acusações"



Fonte do gabinete do ministro da Defesa disse à agência Lusa que o pedido de demissão já foi aceite pelo primeiro-ministro.



"Não podia, e digo-o de forma sentida, deixar que, no que de mim dependesse, as mesmas Forças Armadas fossem desgastadas pelo ataque político ao ministro que as tutela", referiu Azeredo Lopes, na carta enviada ao primeiro-ministro. O ministro cessante voltou a negar que tenha tido conhecimento, "direto ou indireto, sobre uma operação em que o encobrimento se terá destinado a proteger o, ou um dos, autores do furto".



O ministro Azeredo Lopes esteve debaixo de fogo nas últimas semanas na sequência de diversas polémicas relacionadas com a recuperação das armas roubadas nos paióis de Tancos em Junho de 2017.



Demissão surge dias depois do ministro ter afirmado que o seu antigo chefe de gabinete, o general Martins Pereira, tinha agido "de acordo com o que considerou ser o seu dever" no caso do documento que mostrava que a descoberta do armamento roubado foi encenada. O documento, a que a SÁBADO teve acesso, foi entregue a Martins Pereira em Novembro de 2017.



Segundo o documento entregue em Novembro de 2017 pelo então director da PJM, coronel Luís Vieira, e o major Vasco Brazão, ex-porta-voz da PJM, o informador disponibilizou-se a entregar inicialmente "umas granadas" como prova de boa-fé. Se ao fim de alguns dias a PJM não "chamar a PJ", depois seria dada a localização do resto do material.