Sobre a sessão de formação, considerou que "é fundamental aproximar a prevenção do combate. É fundamental trazer conhecimento científico à experiência de combate aos incêndios".

Eduardo Cabrita considera recorrer à requisição civil de meios aéreos "numa situação limite". Hoje, depois de uma sessão de formação sobre incêndios florestais e segurança das populações no Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais (CEIF) da Universidade de Coimbra, o ministro da Administração Interna confirmou que ia rescindir o contrato com a empresa Everjets, que era responsável pela operação e manutenção de três helicopteros Kamov."Vamos recorrer a mecanismos nacionais, a mecanismos internacionais de várias origens. Vamos ponderar todas as soluções, até, numa situação limite, a requisição civil de meios aéreos", garantiu o ministro da Administração Interna.Cabrita atirou ainda várias críticas à Everjets. "O que está em causa é uma verificação reiterada de incumprimento e incapacidade que é determinada pela Autoridade Nacional de Protecção Civil", afirmou. "As aeronaves estão paradas desde Janeiro e a empresa já foi multada em cinco milhões de euros por incumprimento do contrato"."É verdade que há cinco milhões de euros de penalidades. Mas penalidades não salvam vidas, como multas não salvam vidas", sublinhou o governante.Os grandes incêndios de 2017 levaram a uma mudança de perspectiva: "Temos de estar prontos todo o ano para todos os riscos, como percebemos dramaticamente o ano passado", diz Eduardo Cabrita. Além disso, frisou que vai "dar à Força Aérea o comando da gestão de meios aéreos".Nádia Piazza, da Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande, e Domingos Xavier Viegas, que coordena o CEIF, estiveram no evento de hoje. "Temos de colocar a prevenção e a limpeza – e essa é uma vitória já alcançada – como a absoluta prioridade", sublinhou. "Tivemos e estamos a ter ainda o tempo da limpeza, temos o tempo da auto-protecção, teremos de estar melhor preparados também para o tempo de combate. Não é possível separar estas várias partes de um desafio que é de todos nós", concluiu o ministro.