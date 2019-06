"O que fizemos foi abrir mais 167 vagas com este incentivo financeiro para que instituições e especialidades mais carenciadas, como anestesiologia, obstetrícia ou pediatria, em zonas mais carenciadas do que aquelas que muitas vezes ocupam o espaço noticioso tenham também cobertura", disse Marta Temido aos jornalistas no distrito de Leiria.Para a especialidade em ginecologia e obstetrícia, foram abertas 31 vagas em maio e, dessas, 12 são consideradas carenciadas e "nenhuma é para [a cidade] de Lisboa", afirmou a governante à margem da inauguração das obras de requalificação do Centro de Saúde de Peniche.Das vagas abertas, "11 são a região de Lisboa e Vale do Tejo, duas no Algarve , seis no Norte, cinco no Centro e as restantes no Alentejo".Para a ministra, "os recursos humanos são sempre um bem escasso e cabe aos dirigentes conseguir geri-los o melhor possível conseguir uma boa distribuição geográfica, porque não há portugueses de primeira e portugueses de segunda"."É o que fazemos quando optamos por localizar vagas em Beja, Faro ou Portalegre e menos vagas noutras áreas que já estão melhor servidas ou que têm maior capacidade de se articularem em rede com outras instituições", sublinhou.A ministra disse que há condições para os 27 especialistas em ginecologia e obstetrícia formados este ano sejam colocados "em julho".Na terça-feira, o bastonário da Ordem dos Médicos disse que são necessários em todo o país 150 especialistas em ginecologia e obstetrícia, dos quais 125 na região sul."Não conheço o fundamento para os cálculos e já pedi essa fundamentação à própria Ordem dos Médicos", respondeu Marta Temido.Miguel Guimarães apontou como exemplo as maternidades dos hospitais de Faro, onde faltam nove especialistas, de Portimão, onde faltam 11, do Amadora-Sintra onde são precisos nove, do Santa Maria, em Lisboa, onde são necessários sete especialistas, e do Hospital São Francisco Xavier, onde faltam 16.A ministra adiantou que, no concurso do ano passado, a taxa de retenção para a especialidade de ginecologia e obstetrícia "foi de 83%". "Conseguimos reter profissionais, apesar de admitirmos que depois temos problemas de motivação", acrescentou.