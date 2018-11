Graça Fonseca disse aos jornalistas "Uma coisa óptima de estar em Guadalajara é que não vejo jornais portugueses". Agora diz que estava a ser irónica.

A ministra da Cultura portuguesa, Graça Fonseca, tentou justificar as suas declarações do passado domingo em que afirmou: "Uma coisa óptima de estar em Guadalajara é que não vejo jornais portugueses", quando foi questionada a comentar a iniciativa legislativa do Partido Socialista em conseguir touradas sem sangue e em que os touros utilizam uma protecção de velcro. Segundo a socialista, que tem o pelourinho da Comunicação Social, a frase que proferiu não visava, directamente, os jornais nacionais, tendo feito recurso à ironia.



"Não estava obviamente a criticar a comunicação social, mas a responder a uma pergunta sobre touradas", afirmou Graça Fonseca em declarações ao Diário de Notícias.



A ministra recém-empossada reforçou de novo ao DN que se deslocou a Gualadajara, no México, para a Feira Internacional do Livro de Guadalajara em que Portugal é convidado especial. "Queremos chamar a atenção para os livros. Deduzir uma crítica do recurso à ironia e do facto de não dispor ali de jornais em papel é claramente exagerado", refere Fonseca.



Esta é a segunda polémica levantada pela ministra que tomou posse à menos de dois meses. A primeira verificou-se quando Graça Fonseca, respondeu ao CDS, durante o debate do Orçamento, que a "tauromaquia não é uma questão de gosto, é uma questão de civilização". A ministra foi alvo de críticas por parte da oposição, mas também dentro do seu partido, incluindo o histórico socialista Manuel Alegre.



Desde que o actual governo tomou posse, em 2015, houve três ministros da cultura. O original foi João Soares que saiu depois de prometer "salutares bofetadas" a dois cronistas do jornal Público. "Estou a ver que tenho de o procurar, a ele e já agora ao Vasco Pulido Valente, para as salutares bofetadas. Só lhes podem fazer bem. A mim também", escreveu João Soares no Facebook, referindo-se a um texto escrito por Augusto M. Seabra no jornal Público, com o título "Tempo velho" na Cultura.



Soares foi sucedido pelo poeta Luís Filipe Castro Mendes que saiu com a remodelação ministerial promovida por António Costa e em que saíram outros três ministros: o da Saúde, o da Defesa e o da Economia.



Touradas sem sangue e com velcro



O deputado socialista Pedro Delgado Alves vai apresentar uma proposta de lei que prevê touradas como as que são feitas na Califórnia, nos EUA: com velcro no touro, em que não são espetadas as bandeirilhas.



O histórico do partido Manuel Alegre admite ao jornal Expresso que considera a ideia "interessante" e a associação de defesa das touradas, a Protoiro, admite que "pode ser" uma solução.



O socialista Pedro Delgado Alves afirmou ao semanário que irá apresentar "um projecto de lei para que esse modelo seja adoptado em Portugal". A proposta foi apresentada ao líder do partido, Carlos César, que terá gostado da ideia e terá encarregue Delgado Alves e Tiago Barbosa Ribeiro de elaborarem a proposta.