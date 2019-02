Marta Temido foi ao Parlamento anunciar que não vai lançar um concurso para uma nova Parceria Pública Privada para gerir o Hospital de Braga.

A ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou hoje em audição no Parlamento que o Governo não vai lançar um concurso para uma nova Parceria Pública Privada (PPP) para gerir o Hospital de Braga.



"A opção deste Governo é claramente pela gestão pública", disse a ministra, numa resposta aos deputados sobre o contrato que termina em agosto deste ano.



O Governo vai, por isso, criar uma Entidade Pública Empresarial para gerir o Hospital de Braga.



Para Marta Temido, o que está em causa é "assegurar a boa reversão para a esfera pública" desta unidade hospitalar.



"A decisão futura cabe ao futuro decisor político", declarou Marta Temido, sublinhando não haver "motivo nenhum" para se pensar que "para o ano" se vai lançar um novo concurso.



"Não vamos virar uns dias à direita e uns dias à esquerda", lembrando que as PPP têm em norma uma duração de 10 anos, pelo que em seu entender a avaliação desta gestão pública deveria ser feita dentro de cinco anos.



Quanto às verbas necessárias para assumir esta gestão, o secretário de Estado Francisco Ramos lembrou que a redução de 70 milhões de euros nos custos com as PPP em relação ao ano anterior servirão para suportar essa gestão.



"Passados dez anos, não encontramos nenhuma evidência de superioridade [da gestão privada]", frisou Francisco Ramos, desafiando quem defende as PPP a apontar provas que sustentem que a gestão dos privados consegue melhores resultados do que a gestão pública.



O Executivo tinha tentado manter as condições do contrato de parceria em vigor, mas o Grupo Mello recusou, tendo pedido mais 20 milhões de euros por ano para continuar a gerir o Hospital de Braga.



"O Estado desafiou a atual gestão a continuar a gerir o Hospital e o que nos foi dito é que perante as condições não queriam. Se internalizarmos o Hospital de Braga é um caminho sem regresso", tinha afirmado Marta Temido numa audição na comissão de Saúde em dezembro.