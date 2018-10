Ministério Público quer interrogar o deputado Manuel Frexes

Manuel Frexes preside actualmente a comissão política distrital de Castelo Branco do PSD, tendo dirigido a Câmara do Fundão durante dez anos, entre 2002 e 2012.



O deputado social-democrata diz-se surpreendido com a investigação, mas diz-se disponível para colaborar com a justiça, admitindo sentir-se de consciência tranquila, embora ignore que factos relativos aos seus mandatos possam estar sob investigação, afirmando ao ao jornal: "Nunca fiz nada de errado, nunca prevariquei".



Segundo o estatuto dos deputados, estes titulares de cargos públicos não podem ser ouvidos nem como testemunhas nem como arguidos sem autorização do Parlamento. Quando são suspeitos de crimes intencionais punidos com pena de prisão com moldura máxima superior a três anos, a Assembleia da República é obrigada a autorizar o seu interrogatório pelas autoridades.

O Ministério Público (MP) pediu ao Parlamento o levantamento da imunidade do deputado do PSD Manuel Frexes para o interrogar na qualidade de arguido no âmbito de negócios em que terá estado envolvido enquanto autarca da Câmara Municipal do Fundão.O MP está a investigar delitos económico-financeiros que podem vir a configurar crimes como favorecimento pessoal, participação económica em negócio ou mesmo corrupção, enquanto autarca do Fundão. As investigações por parte da Polícia Judiciária da Guarda na Câmara foram feitas só no final de Setembro, seis anos depois da saída de Frexes, lembra o jornal Público.Segundo apurou o diário, em causa está a suspeita da existência de um contrato fictício com um empreiteiro, cujos serviços terão sido usados para outros fins que não os previstos, mas também indícios de sobre-facturação de serviços. Foi sobre este empreiteiro que a Judiciária focou as suas atenções quando esteve nos serviços municipais.