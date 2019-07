A autarquia do Porto desmentiu os número e referiu ao vespertino que, desde 2013, foram celebrados contratos com a firma de advogados apenas no valor de 218 mil euros (cerca de 36 mil euros/ano, nos seis anos que Rui Rio leva nos seus dois mandatos).



A Câmara Municipal lembra ainda que nos três últimos anos do mandato de Rui Rio, a autarquia contratou a Cuatrecases, escritório de advogados onde era sócio Paulo Rangel (eurodeputado pelo PSD), pelo valor de 533 mil euros. A autarquia afirma ainda que "o total das contratações à Cuatrecasas pela Câmara do Porto ascende, desde 2010, a mais de um milhão de euros" e acrescenta, "a título de curiosidade", que "o valor das contratações deste último escritório nos dois mandatos do dr. Rui Moreira foi bem superior ao contratado à Telles de Abreu", embora não especifique quanto.



A Telles e Abreu & Associados é a representante legal de vários promotores imobiliários na cidade. Pedro Almeida e Sousa, vogal na mesa da assembleia do PNM, é sócio do escritório de advogados.

O Ministério Público (MP) está a investigar os ajustes diretos feitos pela Câmara do Porto à Sociedade de Advogados Telles de Abreu & Associados, alegadamente, no valor de meio milhão de euros. O gestor da sociedade é um antigo apoiante do movimento que ajudou a eleger Rui Moreira em 2013 e, desde então, a firma tem efetuado trabalhos para a Câmara.Desde que Rui Moreira é presidente da autarquia já fez ajustes diretos de cerca de meio milhão de euros com aquele escritório de advogados que é gerida por um apoiante do Porto Nosso Movimento (PNM), movimento político pelo qual Rui Moreira foi eleito em 2013 e 2017, revelou o Jornal Económico na semana passada. A Procuradoria-Geral da República confirmou ao jornal Público que está a investigar o caso.