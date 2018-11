Ministério do Ambiente invadido por manifestantes pacíficos

Manifestantes protestavam devido aos despejos no Bairro 6 de Maio. Polícias deslocaram-se até ao Ministério do Ambiente, em Lisboa, para fazer dissipar a manifestação pacífica.

Um grupo de manifestantes invadiu o Ministério do Ambiente, em Lisboa, esta quarta-feira, numa acção de solidariedade para com as famílias desalojadas do Bairro 6 de Maio. A invasão pacífica foi organizada Associação Habita e pela STOP Despejos, com o apoio do partido Bloco de Esquerda.



A acção foi filmada e transmitida pelo site Esquerda.net. Segundo os manifestantes, o objectivo era serem recebidos pela secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho.



A polícia foi chamada ao local, mas os manifestantes não foram demovidos, mesmo depois do Ministério do Ambiente ter afirmado que não iria recebê-los esta quarta-feira, visto que a governante não se encontrava presente.



Um funcionário do Ministério refere que os manifestantes estão a interromper o "normal funcionamento do ministério", ao que um dos membros do protesto responde: "O ministério também impede o normal funcionamento da vida das pessoas". Um polícia questiona quem é "o responsável pela acção", ao que os presentes respondem: "Somos todos", prosseguindo o agente a dizer que terão então de ir todos para a rua. Os manifestantes permaneceram em silêncio.



A acção surpresa não foi previamente comunicada às autoridades e a polícia impede a entrada de manifestantes que chegaram mais tarde ao protesto. Elementos da PSP só deixam sair pessoas do Ministério, não entrar, segundo o jornal Observador.