Inês Ribeiro Santos falou à Convenção Nacional do Bloco de Esquerda como porta-voz pela "Moção M: Um Bloco que não se encosta", uma moção minoritária que critica a decisão do bloco em se aliar ao Partido Socialista e ao Partido Comunista para chegar a uma maioria parlamentar – a geringonça.

Inês Ribeiro Santos começou atacando os acordos feitos pela esquerda, afirmando: "Os partidos de esquerda que apoiam governos perdem a sua identidade, porque se abrem a brechas à demagogia e ao populismo". Inês Ribeiro Santos diz que se assiste a partidos que "se encostam ao sistema e que descredibilizam as instituições".

A porta-voz da moção afirma ainda que é missão do Bloco em afirmar-se como alternativa às políticas neo-liberais, não um partido que "nem está no governo nem na oposição governamental". Inês Ribeiro Santos diz ainda que o Bloco não se pode deixar confundir como "uma muleta de um governo que não cumpre o que queremos para a sociedade".

Foi ainda referida a falta de coragem dos partidos que assinaram os acordos para a geringonça em fazer frente ao Partido Socialista que se encostaram depois de "expulsar a direita reaccionária".

Inês Ribeiro Santos diz que sente que o Bloco é hoje "mais fraco" do que já foi e que está "cada vez mais dentro de uma bolha partidária com paredes cada vez mais grossas, iludido pela proximidade ao poder, sem perceber que abrindo as portas" aos partidos do centro se esqueceram de que a "porta dos fundos fica escancarada para a demagogia".

Esta moção foi apoiada pelo militante Mateus Sadock que foi muito crítico à actual coordenadora Catarina Martins, dizendo que o Bloco, actualmente se alimenta das migalhas que o PS deixa.

"Não se combate o fascismo com moderação", disse Sadock aos militantes presentes, pedindo que o Bloco de Esquerda volte a ser um partido de revolução que não quer, no futuro, ser igual a mais um Partido Socialista.