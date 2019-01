O ex-ministro garante que, depois de ser absolvido de todas as acusações no caso Vistos Gold, quer retomar a actividade profissional e ver mais vezes a filha.

O ex-ministro e dirigente do PSD Miguel Macedo declarou que não tem interesse em voltar à vida política de forma ativa. O regresso do social-democrata à política nacional estava a ser avançado por alguns dirigentes do partido, na sequência da absolvição das acusações no caso dos Vistos Gold. Mas o próprio nega essa hipótese.



O ex-ministro afirmou: "O tempo da política acabou. Já lhe dei muito tempo, talvez tempo a mais", em declarações à revista Notícias Magazine, editada este fim-de-semana. O ex-ministro acrescenta mesmo que "a política é um capítulo encerrado".



Miguel Macedo pretende voltar à advocacia e passar "mais tempo" com a "única filha, que vive longe".



Foi lida na passada sexta-feira a senteça do caso Vistos Gold. O ex-ministro foi absolvido de todos os crimes de que estava acusado e que levaram a que suspendesse a sua actividade como governante no executivo de Passos Coelho, em novembro de 2014.





Macedo era acusado de três crimes de prevaricação e um de tráfico de influências.

Macedo era acusado de três crimes de prevaricação e um de tráfico de influências. No processo Vistos Gold o tribunal condenou Maria Antónia Anes, ex-secretária do Ministério da Justiça, a quatro anos e quatro meses de prisão, com pena suspensa, por corrupção ativa e passiva para a prática de ato ilícito, e o ex-presidente do Instituto de Registos e Notariado António Figueiredo a quatro anos e seis meses, com pena suspensa, por corrupção passiva e ativa e peculato de uso. António Figueiredo e Maria Antónia Anes foram ainda condenados à pena acessória de suspensão de funções públicas por um período de três anos, que terá em conta o tempo já cumprido. Os empresários chineses Zhu Xiong e o Zhu Baoe foram condenados por tráfico de influências a 1.500 euros de multa.