Bloquistas consideram que documento tem "medidas importantes", mas também "enormes restrições".

A Mesa Nacional do BE reúne-se hoje para definir o sentido de voto do partido, na generalidade, no Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), proposta que os bloquistas consideram ter "medidas importantes", mas também "enormes restrições".



Na terça-feira, dia seguinte à entrega da proposta do Governo do OE2019 no parlamento, a deputada do BE Mariana Mortágua defendeu ser "natural" o voto favorável bloquista na generalidade, embora tivesse remetido a decisão para a Mesa Nacional, órgão máximo do partido entre convenções.



Fonte do Bloco de Esquerda disse à agência Lusa que a proposta de Orçamento apresentada pelo Governo inclui medidas importantes já negociadas com o partido, mas apresenta "ainda enormes restrições impostas pelo alinhamento europeu do Partido Socialista e por uma opção que prioriza a política de défice zero ao investimento estrutural que garanta a universalidade dos serviços públicos".



No domingo, a coordenadora nacional do partido, Catarina Martins, já tinha enaltecido os "bons resultados" da negociação para o OE2019, destacando "a aproximação em matérias que parecia haver divergências insanáveis", mas avisou que o "trabalho vai continuar na especialidade".



Entre as propostas que o BE vai apresentar na discussão na especialidade está a questão do IVA da electricidade na potência contratada.



No final da reunião deste órgão máximo do partido entre convenções nacionais, a coordenadora do BE, Catarina Martins, dará uma conferência de imprensa, como é habitual, para adiantar aos jornalistas as principais conclusões.