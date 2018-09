"Nos últimos anos ficou claro o quanto o nosso regime era dominado por uma teia de interesses e cumplicidades que corrompeu os níveis mais elevados do poder. Foi no mandato desta PGR que esta realidade foi exposta e o MP conquistou, aos olhos dos portugueses, uma imagem de coragem e firmeza na investigação e acção criminal contra aqueles que dominavam e usufruíam desse regime, independentemente da esfera de poder partidário, económico, mediático ou desportivo a que pertencessem", pode ler-se no texto. De lembrar que Joana Marques Vidal estava à frente da PGR nos casos da Operação Marquês, operação Lex, Fizz, no processo do BES e também do Novo Banco.



Os sociais-democratas defendem ainda que optar por deixar cair Marques Vidal pode minar a credibilidade e autoridade do Ministério Público, afirmando ainda que é "extraordinariamente preocupante assistir à conduta de António Costa, do seu governo e dos seus mais indefectíveis apoiantes" na condução desta situação. Segundo os autores do texto, tem-se "assistido a uma campanha, iniciada de forma progressiva há um ano, visando remover a incómoda PGR".



Os sociais-democratas lembram que o Governo - mais concretamente a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, numa entrevista à TSF -, afirmou que o mandato do Procurador-Geral da República deve ser único. Costa empurrou a questão para canto, afirmando que essa era a interpretação da ministra e que este era um problema para se pensar apenas quando o momento de nomeação se aproximar - Outubro deste ano.



Os sociais-democratas que assinam o texto citam vários juristas que analisaram o caso e concluíram que nenhuma alínea da lei prevê que se trate de um mandato único.



É depois abordada a questão da "partidarização" da recondução de Marques Vidal, com os cinco membros do PSD (partido que tem sido acusado de tentar partidarizar a escolha) a afirmar que são essas acusações que tentam "partidarizar a discussão e a decisão", confirmando "o quanto a acção da PGR preocupa certos interesses e corredores do poder".



É ainda referido que caso o primeiro-ministro decidir propor ao Presidente da República a não recondução de Marques Vidal "legitimará o branqueamento do sistema de corrupção e de abuso do poder do passado recente e ficará irremediavelmente comprometido com o regresso provável a um regime de impunidade que tantos danos causou a Portugal".





O primeiro-ministro disse esta sexta-feira que espera que a escolha do procurador-geral da República decorra "com normalidade e tranquilidade", pois o país "não precisa nem de crises, nem de fantasmas, nem de papões, nem de agitações". Costa afirmou que a garantia que os cidadãos têm que ter é que existe "uma justiça imparcial, isenta, actuante".



Sublinhando que esta é uma matéria em que "está sempre assegurado, por natureza, o acordo institucional entre os órgãos de soberania", Costa declarou que o Governo, "naturalmente, irá proceder, no momento próprio, à audição de todos os partidos da oposição", apresentando depois a sua proposta ao Presidente da República, que a "avaliará e aceitará ou não".

