Medina multado em 500 euros por subida ao Pico

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), Fernando Medina , e dois familiares foram multados, cada um em 500 euros, por terem subido sem autorização à montanha do Pico, nos Açores, em agosto de 2018. Ou seja, o autarca de Lisboa ficou com a viagem 1.500 euros mais cara em multas.O valor da multa é avançado pelo semanário açorianoIlha Maior que lembra ainda que, em agosto, o autarca fez férias nos Açores e decidiu, acompanhado por dois familiares, subir à montanha mais alta de Portugal . No entanto, a montanha do pico fica numa reserva e o passeio só é permitido depois de um registo prévio obrigatório e do pagamento de uma taxa turística. De acordo com o gabinete de Medina, o autarca desconhecia estas interdições.