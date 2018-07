A Câmara de Lisboa está a estudar a imposição de quotas para alojamento local no centro histórico de Lisboa."Estamos a fazer um levantamento para perceber o que existe", diz à SÁBADO fonte oficial do gabinete de Fernando Medina, explicando que a autarquia conta ter os resultados do estudo encomendado "lá para Setembro".Só com base nessa análise é que a autarquia vai estabelecer as quotas máximas para alojamento local nas chamadas "zonas de contenção" previstas na legislação aprovada esta quarta-feira na Assembleia da República.Segundo fonte oficial da Câmara, as zonas em que se aplicarão estás quotas deverão ser Santa Maria Maior, Misericórdia e Santo António, "as zonas com maior pressão" no que toca ao alojamento local.A mesma fonte diz que a Câmara de Lisboa "vê como positivas" as medidas aprovadas esta semana pelo Parlamento para regular o mercado de alojamento local e que, além das zonas de contenção, estabelecem um máximo de sete fracções em alojamento local por proprietário e permitem aos condóminos votar sobre se querem ou não este tipo de negócio nos seus edifícios.De resto, o gabinete de Medina reclama mesmo ter tido "influência" mas medidas que estão a ser tomadas para regular este mercado.Esta não era, contudo, a posição de Fernando Medina, em Março de 2017."Defendo a imposição de regras relacionadas com a qualidade de vida das pessoas que vivem nesses prédios, mas tenho dúvidas quanto à aplicação de restrições administrativas importadas de outros países", afirmou Fernando Medina, durante uma reunião descentralizada do executivo camarária, citado pelo jornal online O Voo do Corvo."Temos de ter muita prudência em querer mimetizar esses casos, porque eles se aplicam a realidades que são muito diferentes da nossa", terá dito na altura referindo-se às restrições legais levadas a cabo em cidades como Barcelona.Esta semana, Lisboa associou-se a uma iniciativa da presidente da Câmara de Barcelona, Ada Colau, que levou à cimeira das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável a declaração "Cities for Housing".O projecto reúne metrópoles mundiais que reclamam dos Estados competências e recursos contra especulação imobiliária. E fonte oficial da Câmara de Lisboa assegura que, apesar de não constar da lista inicialmente divulgada pelo movimento, a capital portuguesa "associou-se à iniciativa".Nova Iorque, Londres, Berlim, Madrid, Paris, Montreal, Barcelona, Cidade do México, Seul, Durban e Amesterdão são algumas das cidades que se juntaram para exigir medidas globais para combater a expulsão de moradores dos centros urbanos, exigirem aos Estados competências contra especulação imobiliária e posicionar-se contra a gentrificação.