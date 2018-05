Para os mais de 60 médicos presentes no encontro é que aprovaram o texto, "o estado da Saúde já não permite qualquer atitude expectante".



"A partir deste momento justificam-se plenamente todas as formas de protesto e de intervenção construtiva que os médicos entendam levar a cabo", referem.



O bastonário Miguel Guimarães lança também um apelo à "união de todos os médicos e a uma participação robusta" de todos os profissionais numa "onda de contestação positiva".



Para o bastonário, a tomada de posição da Assembleia de Representantes é histórica, uma vez que este órgão não se pronuncia habitualmente sobre matérias de cariz tão político.



Em declarações à Lusa, o bastonário disse que o movimento de contestação à actual política "já não é só da Ordem ou dos sindicatos", mas da esmagadora maioria dos profissionais.



Miguel Guimarães vai promover reuniões com todas as direcções das associações e sociedades científicas e com os colégios de especialidade para debater a actual situação da saúde e para incentivar à "contestação positiva".



A Assembleia de Representantes aprovou ainda uma referência à greve dos médicos, responsabilizando o ministro da Saúde e o Governo "por todos os atrasos e constrangimentos que afectaram" os doentes durante os três dias de paralisação na semana passada.

