Presidente considera não haver justa causa para fazer cair o conselho directivo. Marta Soares reuniu assinaturas de sócios suficientes para convocar AG extraordinária.





O futuro do Sporting pode vir a ser decidido esta tarde. De um lado da mesa estará Bruno de Carvalho, presidente do clube que foi eleito há alguns meses com 86,13% dos votos, mas que nas últimas semanas tem sido alvo de amplas críticas. Do outro, Marta Soares, apoiado pela mesa da Assembleia Geral e pelo Conselho Fiscal e Disciplinar, ex-aliado de Bruno de Carvalho (BdC) e agora seu feroz opositor. A oposição ao presidente leonino quer que o Conselho Directivo a que este preside dê voz aos sócios através da perda de quórum. Mas BdC e o Conselho Directivo não crêem que exista um motivo para pedirem a demissão ou que o mandato seja terminado com justa causa.



Marta Soares vai pedir a Bruno de Carvalho e aos restantes elementos do Conselho Directivo (CD) para que se demitam de forma a que possam ser marcadas eleições, mas o CD não deve aceitar as reivindicações apresentadas, apurou o Diário de Notícias junto de fontes próximas. Em vez de se demitir, Bruno de Carvalho e aliado devem pedir as eleições para os órgãos demissionários.



Marta Soares deve então revelar um requerimento subscrito por sócios efectivos com direito, na sua totalidade, a mais de mil votos, conforme exigem os estatutos. Este documento terá tido o aval de uma sociedade de advogados. Os sócios requerentes que "não necessitam de uma fundamentação tão exaustiva", por comparação com a MAG, para pedir esta reunião magna.



Segundo apurou ainda o DN através de um documento ao qual teve acesso, Marta Soares apontava como fundamentação para a "revogação com justa causa e efeitos imediatos do mandato" de cada um dos sete elementos que ainda compõem o CD a "sucessão de actos lesivos", "desprestigiante actuação pública dos membros do CD", "postura de constante divisão do clube" e "suspeitas e investigações de corrupção no desporto".



Se este requerimento for aceite, a Assembleia Geral Extraordinária vai realizar-se num prazo de 30 dias, desde que o CD liderado por Bruno de Carvalho não impugne a sua realização, como fez Godinho Lopes quando a MAG, comandada por Eduardo Barroso e Daniel Sampaio, aceitou o requerimento de dois sócios, André Patrão e Miguel Paim, que cumpriam todas as exigências. O tribunal deu razão à MAG e a AG extraordinária já não se realizou porque o CD se demitiu em bloco, abrindo alas para a entrada de BdC.



Existe ainda a hipótese de um elemento do CD se demitir até ao final da reunião dos órgãos sociais que se realiza hoje.