Luís Marques Mendes deixou pesadas críticas ao ex-ministro Manuel Pinho e à sua audição na Assembleia da República. No seu espaço semanal de comentário, Marques Mendes diz que o que a audição foi um dos momentos mais deprimentes e degradantes" que viu "nestes últimos anos, na Assembleia da República".



Manuel Pinho, suspeito de ter recebido mais de 500 mil euros da Espírito Santo Enterprises, aceitou falar na Assembleia depois de ter feito um acordo com os deputados que os proibía de tocarem no assunto da alegada verba recebida pela ESE, em troca da presença do ex-ministro na comissão de inquérito.



Os deputados não terão respeitado este acordo - que Mendes considera ser errado, mas diz que Pinho esteve ainda pior. "Teve uma actuação inqualificável, tanto na forma como no contexto", disse o comentador.



No que diz respeito à forma "arrogante, sobranceira e incorrecta" como falou, Mendes diz que foi mais uma prova de que Pinho tem "falta de cultura democrática".





Marques Mendes disse considera ainda que, ao recusar-se a falar do essencial, Pinho mostrou que não percebe que um "ex-ministro tem responsabilidades maiores que qualquer outro cidadão". Um político tem "a responsabilidade fundamental de informar, esclarecer e clarificar. Se não assumir isso está a comprometer-se a si próprio e à classe política", disse o social-democrata. No seguimento desta declaração, a jornalista Clara de Sousa questionou se Pinho teria algo a esconder e Marques Mendes respondeu: "Quem cala, consente".