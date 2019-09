A garantia é avançada por Luís Marques Mendes: Mário Centeno vai permanecer no ministério das Finanças, mas não cumpre o mandato inteiro (tudo isto no caso de o PS ganhar as eleições de 6 de outubro deste ano)."Há meses, Centeno afirmou categoricamente que clarificaria em Setembro o que tencionava fazer. Chegámos a Setembro e ele não clarifica. Não sabe o que fazer. É tipo 'Ministro no meio da ponte'", escreveu o comentador no Jornal de Negócios Na SIC Notícias, o antigo líder do PSD assegurou: "A primeira certeza é que, se o PS ganhar, Centeno fica mesmo no Governo. A segunda certeza é que não ficará no mandato inteiro. A dúvida é se sairá em 2020 para ser governador do Banco de Portugal ou se sairá em 2021 para um cargo internacional", sublinhou o ocmentador no seu espaço habitual na SIC Notícias.Esta mensagem surge poucos dias depois do primeiro-ministro António Costa ter admitido que o ministro das Finanças se quer manter à frente do Eurogrupo e do próprio Centeno ter afirmado ao Jornal de Negócios que desejava terminar o mandato frente àquela instituição (o mandato dura até 2020). Mas Marques Mendes lembra que já o antecessor de Centeno ficou no cargo mesmo não sendo ministro das Finanças do seu país - Jeroen Dijsselbloem ficou mais uns meses à frente do Eurogrupo, depois de deixar de ser ministro das Finanças no seu país."Mário Centeno não sabe se deve ficar no Governo. Já percebeu que, mais tarde, sairá sempre em piores condições do que [se sair] agora. Não tem garantias de, ficando e saindo mais tarde, haver algum cargo internacional relevante que possa ocupar", continou o comentador, dando a entender que o futuro será mais risonho do que o presente.