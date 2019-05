Marques Mendes disse ainda concordar com a posição do primeiro-ministro, afirmando que Costa "teve um discurso responsável" ao rejeitar uma decisão que é "financeiramente insustentável", como também disse Rui Rio. O ex-político considera que Costa esteve bem já que não foram apenas os professores a sofrerem com a crise económica, havendo milhares de "trabalhadores no privado, desempregados, pensionistas" que sofreram com a crise.



Mendes lembrou que durante as últimas semanas o Governo tinha estado em dificuldade como mostrou a campanha de Pedro Marques às eleições europeias, a Lei de Bases na Saúde e a popularidade do primeiro-ministro nas sondangens. Mas Costa "encontrou aqui uma oportunidade para da defesa passar ao ataque".



"Porque é que António Costa pode fazer isto? Por ingenuidade do PSD e do CDS. Ingenuidade ou amadorismo ou desleixo, seja o que for. Quem deu de mão beijada a oportunidade de António Costa fazer o tal teatro? Rui Rio e Assunção Cristas. Deram-lhe uma passadeira vermelha. Colocaram-se a jeito. Deram a António Costa esta oportunidade e António Costa, como é um profissionalização da política, aproveitou-a", disse ainda Marques Mendes.

Marques Mendes não teve meias medidas em afirmar que António Costa teve, com a crise política provocada pelo diploma dos professores teve, "a melhor prestação política desde que é primeiromMinistro". E os elogios ao governante socialista são seguidos de críticas aos líderes partidários mais à direita. Rui Rio (PSD) e Assunção Cristas (CDS) "cometeram um grande erro" de acordo com o o comentador."António Costa bateu o pé, ameaçou demitir-se, dramatizou, PSD e CDS foram obrigados a recuar e ele pôs ordem na casa e terminou a crise", disse o antigo líder do PSD no seu espaço semanal na SIC.