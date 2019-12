Luís Marques Mendes, o ex-presidente do PSD, voltou a referir que o primeiro-minsitro e o ministro das Finanças estão "em rota de colisão". No Jornal de Negócios escreve que António Costa tem ciúmes de Mário Centeno já que "os sucessos são de Centeno; os fracassos são do primeiro-ministro (PM) e dos Ministros", acrescentando ainda que "nenhum primeiro-ministro gosta"Desgraçado do Ministro ou da Ministra que vier a seguir a Mário Centeno. Vai ficar sempre ofuscado ou ofuscada pela sombra de Centeno. Não será difícil suceder a Centeno. Difícil vai ser substituí-lo", disse ainda o comentador, comentando a sondagem da Intercampus para oe o Jornal de Negócios que diz que a culpa do mau estado da saúde é do PM ou da Ministra da Saúde.Leia o artigo na íntegra no Jornal de Negócios