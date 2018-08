Marques Mendes considera que "do ponto de vista do país, há todas as razões para reconduzir" Joana Marques Vidal como procuradora-geral da república para um segundo mandato. A decisão sobre o futuro da actual líder da Procuradoria-Geral da República (PGR) será decidido pelo primeiro-ministro António Costa e pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.Segundo noticiava o jornal Expresso este sábado, Marcelo terá mesmo já falado com Marques Vidal, embora não seja conhecida a posição da presidência relativamente ao futuro da actual procuradora.Para Marques Mendes a escolha será "profundamente consensual", se houver recondução, ou "altamente controversa", se Marques Vidal for substituída. "Se não houver bom senso, a substituição será uma decisão sempre suspeita", atira Marques Mendes, parecendo antecipar críticas por Marques Vidal não ser reconduzida num governo socialista depois de ter sido a procuradora responsável pela Operação Marquês que resultou na acusação do ex-primeiro-ministro socialista José Sócrates.O comentador político defendeu que Marques Vidal "teve um mandato altamente positivo", apesar das dificuldades de ter lidado com investigações a Sócrates, na banca, no futebol, a magistrados judiciais e do próprio Ministério Público.Para o antigo presidente do PSD, durante este mandato "ficou a ideia de que a justiça é mesmo igual para todos. Que não poupa ninguém, incluindo os mais influentes e poderosos. Que nada fica por investigar", disse o comentador político no seu espaço de comentário semanal na SIC.Sobre a possibilidade de Marques Vidal não ser reconduzida, o comentador afirmou que se tal não acontecer irá causar desconforto, principalmente devido a dois casos que teve em mãos. O de José Sócrates e o do vice-presidente angolano, Manuel Vicente. Caso não for reconduzida na PGR, poderá ser feita a leitura de que "o poder político estava desconfortável" com a investigação ao antigo primeiro-ministro.No segundo caso, "ainda pior, seria feita a leitura de que Portugal cedeu às pressões de Angola".Sobre o fim do resgate na Grécia, o ex-líder do PSD, no seu artigo semanal no Jornal de Negócios, admitiu ser inevitável comparar os resgates de Portugal e da Grécia, apesar das inúmeras diferenças entre ambos os casos, mas focou-se mais no vídeo de Mário Centeno sobre o dito resgate.Sobre o vídeo, bastante criticado, inclusivamente por membros do Partido Socialista, o social-democrata afirmou: "Não acho que Centeno deva ser censurado pelo que disse sobre a Grécia. Disse o óbvio e disse o que a cartilha do Eurogrupo manda dizer: que todos aprenderam com o que se passou; que a Grécia pagou caro os seus erros do passado", afirmando que Centeno devia antes ser censurado pelo que disse em Portugal. "Na altura criticou a saída limpa do país, apesar de o nosso resgate ter sido muito mais bem sucedido que o regate grego."