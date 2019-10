O comentador Marques Mendes criticou algumas das escolhas que o primeiro-ministro António Costa fez para o seu Governo. "Este Governo tem, naturalmente, aspetos positivos. Mas os aspetos negativos são mais e sobretudo são mais profundos que os positivos", alerta o ex-líder do PSD.Entre os pontos negativos, Marques Mendes destaca o facto de ser um "governo "velho" num ciclo novo (só duas caras novas). Sabe a muito pouco. Uma oportunidade perdida". Critica ainda o número elevado de ministérios (19) e ter mantido "ministros desgastados" como os da Saúde, Educação e da Ciência.Deixou ainda uma queixa relativamente à origem das escolhas: "É um Governo de fiéis do PM. Um Governo onde faltam, por exemplo, pessoas das empresas. Parece um Governo do Estado e não do País".Por fim, criticou a "desconsideração de Centeno. Atrás de Siza Vieira e da Mariana Vieira da Silva, Mário Centeno é desconsiderado. Não é bonito em relação àquele que até há pouco era o maior trunfo do Governo. Mas, como as hierarquias não contam à mesa do Conselho de Ministros e a vingança se serve fria, Centeno continuará a mandar no Governo".Leia mais no Jornal de Negócios