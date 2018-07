O "legado e o trabalho de João Semedo não deixou ninguém indiferente", aponta a deputada do BE.

A deputada do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, lembrou hoje que João Semedo era um homem assertivo, bem-humorado, trabalhador, corajoso e incansável, que deu um grande contributo na área da saúde e deixa um grande legado.



Em declarações à agência Lusa, Mariana Mortágua contou que João Semedo, que morreu hoje aos 67 anos, era um homem "incansável, com grande capacidade de trabalho e determinação como poucas pessoas têm".



"Isso ficou muito visível no contributo que deu nas comissões de inquérito na Assembleia da República, inaugurando uma forma diferente de fazer esse trabalho. Ficará para sempre o seu contributo na comissão de inquérito ao BPN por exemplo esse trabalho foi reconhecido", disse à Lusa a deputado do BE.



Mariana Mortágua recordou também o contributo de João Semedo na área da saúde como o testamento vital, de acompanhamento de doentes em urgência e a dispensa de medicamentos pós-operatórios.



"Há um conjunto de temas em que o João era um especialista e deixou esse contributo. Nos últimos tempos participou em duas enormes campanhas: uma pela nova lei de bases da saúde e outra em que se empenhou com muito afecto e vontade que foi a despenalização da morte assistida", contou.



De acordo com Mariana Mortágua, o "legado e o trabalho de João Semedo não deixou ninguém indiferente, nem aqueles que tiveram o privilégio de trabalhar muito de perto dele, nem as pessoas que acompanhavam o contributo político e activista".



"Portanto foi uma vida de luta, de contributo a dar ao país, à vida politica e isso acho que nos marcou a todos muito e marcou muito o país e fez tudo isto com bom humor, com a coragem e sempre com uma forma muito particular de fazer política", disse.



A deputada do Bloco lembrou que quando chegou ao parlamento João Semedo lhe disse sobre as intervenções políticas que nem sempre era preciso falar mais alto para vencer um debate.



"Era um homem assertivo, bem-humorado, trabalhador, corajoso e mais uma vez não deixou ninguém indiferente e deixa-nos a todos um grande contributo mas também uma perda também do seu contributo pela falta que vai fazer", concluiu.



O ex-coordenador do Bloco de Esquerda João Semedo morreu hoje, aos 67 anos, depois de anos de uma batalha contra o cancro, revelou aquela estrutura partidária, através de uma nota de pesar publicada no site 'Esquerda Net'.



O antigo coordenador do Bloco de Esquerda teve uma vida dedicada à actividade política nacional e internacional, às artes e à medicina, tendo mesmo sido um dos autores da nova proposta de Lei de Bases da Saúde.