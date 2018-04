Margarida Balseiro Lopes é a nova líder da Juventude Social-Democrata. A deputada torna-se assim na primeira mulher a liderar os jotas sociais-democratas.





A eleição decorreu hoje, na Póvoa do Varzim, durante o último dia do Congresso Nacional dos jovens sociais-democratas.Balseiro Lopes tem 28 anos e nasceu na Marinha Grande. É licenciada em Direito pela Universidade de Lisboa, mestre em Direito e Gestão pela Universidade Católica e encontra-se a fazer a especialização em Direito Fiscal, indica o jornal Público.A nova presidente já marcou a eleição no Facebook:Derrotou André Neves, candidato da linha de Rui Rio, com mais de 60 votos de diferença.