Marcelo veta redução dos debates sobre a Europa e lei da “regionalização” do mar

O Presidente da República vetou esta segunda-feira dois diplomas da Assembleia da República que tinham sido aprovados no último plenário antes das férias parlamentares e promulgou 17 diplomas.Entre os diplomas vetados estão aquele que reduz o número de debates preparatórios do Conselho Europeu e que contam com a presença do primeiro-ministro no Parlamento. O Presidente da república aponta o risco que a redução destes debates pode ter na perceção pública a seis meses de Portugal assumir a Presidência do Conselho Europeu. Na última sessão parlamentar estes debates foram reduzidos para dois por ano. Na nota publicada no site da Presidência da República , o Presidente lembra que o diploma em causa alteraria a lei de forma a que passassem a existir apenas dois debates anuais em vez dos, "em média, seis ou mais debates anuais" que existiam a par aos "até há pouco existentes debates quinzenais com o primeiro-ministro", sublinha o Presidente da República aludindo ao também alterado regimento da Assembleia da República.Admitindo que o intuito fosse bom, o Presidente da República afirma ter de "reconhecer que a solução encontrada não se afigura feliz", nem na "perceção pública nem no tempo escolhido para a introduzir" e vetou o diploma.Sobre a nova Lei de Bases do Espaço Marítimo que atribuía competências reforçadas às regiões autónomas, Marcelo afirma que não foram colocados em causa os preceitos constitucionais. A lei previa que até às 200 milhas marítimas, a competência em termos de gestão seja da administração regional. O Presidente considerou que o diploma em causa ressalva "a primazia da integridade e da soberania do Estado, que tornam indelegáveis os poderes primários sobre o domínio público marítimo", pelo que não sentiu necessidade de enviar a lei para apreciação do Tribunal Constitucional, como foi pedido por um grupo de deputados do PS que votaram contra a lei.