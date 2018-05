O Presidente espera que lei não seja aceite. Mas caso seja aprovada em Tribunal vai pensar em usar o veto presidencial ou remeter para o Tribunal Constitucional.





Marcelo Rebelo de Sousa espera que a eutanásia não seja aprovada na Assembleia da República, avança o jornal Expresso na sua edição impressa deste sábado.



Segundo o semanário, em Belém espera-se que nenhum dos diplomas a favor da morte assistida acabe por passar. E mesmo se passar, a lei deverá ser aprovada com uma escassa maioria (pouco mais de dois votos), o que oferece ao Presidente da República mais um argumento para poder vir a vetar a eutanásia.



Enquanto cidadão e católico, Marcelo Rebelo de Sousa é contra a eutanásia, mas como chefe de Estado, deixou claro que o veto nunca será usado como uma afirmação das suas convicções pessoais. "Representará a análise que o Presidente da República fará do estado da situação na sociedade portuguesa no momento em que for solicitado a ponderar se promulga ou não uma lei", anunciou.



Caso o diploma seja aprovado por 116 ou mais deputados (dificilmente será), estes votos serão suficientes para impor a lei mesmo depois do veto presidencial. Caso se verifique esse cenário, Marcelo deverá enviar o diploma ao Tribunal Constitucional que poderá invocar a primeira linha do artigo 24º da Constituição Portuguesa que inorma que "A vida humana é inviolável". A invocação desta linha poderia dar ao Presidente o argumento para o veto.



Se a lei for aprovada à tangente e conseguir menos que os 116 votos, Marcelo deverá aplicar o veto político.



Esta semana, o Presidente abriu as portas de Belém a grupos antieu-tanásia. Primeiro, foram seis bastonários da Ordem dos Médicos, incluindo o atual, de quem recebeu uma declaração contra a despenalização da morte assistida; depois, foram os representantes de oito comunidades religiosas que emitiram um manifesto que equipara a eutanásia a "um retrocesso civilizacional".



Até ao momento PSD anunciou que iria dar liberdade de voto aos seus deputados (que estão em maior número no Parlamento), enquanto CDS e PCP anunciaram que iriam votar contra. PEV, PAN, BE e PS irão votar favoravelmente, embora PS tenha anunciado liberdade de voto. A aprovação desta lei fica então sujeita a que (se todos os deputados dos partidos à esquerda menos PCP votarem favoravelmente) seis deputados sociais-democratas votem a favor da aprovação da eutanásia. Rui Rio afirmou estar favorável à aprovação da lei, mas bancada social-democrata disse estar esmagadoramente contra.