Marcelo: “Temos todas as condições para poder ir até ao fim”

Marcelo Rebelo de Sousa disse que "um empate assim tem um sabor a vitória" e destacou a prestação de Cristiano Ronaldo.

O Presidente da República considerou esta sexta-feira que o empate (3-3) com a Espanha na estreia no Mundial da Rússia foi "um milagre muito motivador" para Portugal, que agora tem "todas as condições para poder ir até ao fim".

No final do jogo, a que assistiu no Terreiro do Paço, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa declarou aos jornalistas que "um empate assim tem um sabor a vitória" e destacou a prestação de Cristiano Ronaldo, que marcou os três golos da selecção portuguesa: "ter o melhor do mundo fez a diferença".

"Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo, foi três vezes o melhor. Ao virarmos esse resultado no fim do jogo, dá uma confiança enorme para Moscovo, onde lá estarei", disse.

Questionado sobre o que dirá à equipa antes desse jogo em Moscovo contra Marrocos, no dia 20, o chefe de Estado adiantou: "Quando chegar lá eu vou dizer que, tendo empatado com a Espanha, que é uma das grandes equipas, temos todas as condições para poder ir até ao fim. Todas as condições".