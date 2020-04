"Precisamos de continuar a estabilizar o número diário de internamentos", disse o presidente para justificar o prolongar do Estado de Emergência por uma segunda vez.



O Presidente enumerou três razões para a renovação. A primeira é de que os lares de idosos precisam de mais tempo para testar, despistar e detetar. Em segundo explicou ainda que é preciso "continuar a estabilizar o número de internamentos por dia" para assegurar que o Serviço Nacional de Saúde tem condições de responder à evolução do surto quando aumentarem os contactos sociais. Por fim, Marcelo disse ainda que esta segunda renovação vai dar tempo ao Governo para preparar uma abertura da economia a várias áreas e setor, numa medida mais abrangente do que esta última.



"Agricultores continuaram a sua faina e industriais continuaram o seu trabalho", emanando sinais de que a "economia real queria avançar", disse o Chefe de Estado.



O Presidente endereçou ainda mensagens dirigidas a três grupos concretos: "aos da sua idade", "aos mais jovens dos jovens" e ainda "aos autarcas". Aos mais velhos, Marcelo explicou que apesar de todas as medidas para os defender, nunca ninguém os "irá menorizar". Aos mais pequenos, Marcelo elogiou a atitude face a uma situação nova. Já aos autarcas, o Presidente diz que testemunhará que todas as medidas foram tomadas num único sentido: "salvar vidas".



Marcelo deixou ainda alguns avisos sobre o mês que se avizinha e diz que o sucesso de maio está diretamente relacionado com as atitudes durante o mês de abril. E, nesse sentido, apelou aos portugueses que não se ceda à tentação de "deitar a perder" tudo o que já foi alcançado.



Já no final da sua comunicação a partir do Palácio de Belém, o Presidente afirmou: "Se isto é um milagre, o milagre chama-se Portugal", aludindo aos esforços coletivos.